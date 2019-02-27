Курса доллара США продолжит колебания в диапазоне 65.5-66 руб./$

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В среду 27 февраля российский рынок акций после непродолжительной попытки продолжить рост приступил к снижению. Рублевый фондовый индекс МосБиржи споткнулся о психологически значимую круглую отметку 2500 п. Долларовый бенчмарк РТС в очередной раз отступил из-за сопротивления на уровне 1200 п. Поводом могла стать публикация законопроекта о новых антироссийских санкциях и внешняя неопределенность. В лидерах снижения – любимые «фишки» нерезидентов, акции Сбербанка и ГМК Норильского никеля. Впрочем, ожидаю закрытия индексов сегодня с умеренными потерями в пределах 0.5%.



На сайте Конгресса США был опубликован законопроект о новых антироссийских санкциях, о чем было анонсировано в начале текущего месяца. Таким образом, основные положения документа были известны заранее и уже учтены в котировках. Самые жесткие пункты законопроекта предусматривают ограничения в отношении российских банков, поддерживающих вмешательство правительства России в демократические процедуры или выборы в других государствах (без конкретики), а также санкции против отдельных инвестиций в российские СПГ-проекты, против нового суверенного долга и российского кибернетического сектора. Стоит отметить, что законопроект пока не принят, но любые действия, направленные на его принятие, могут спровоцировать очередную волну снижения на российском рынке.



На глобальных площадках наблюдаются смешанные настроения. Инвесторы томятся в неопределенности по поводу заключения торговой сделки между США и Китаем. В результате акции азиатских и европейских компаний демонстрируют разнонаправленную динамику.



Нефть Brent продолжает балансировать в среднесрочном диапазоне $65-68 за баррель, который в отсутствие развития ситуации в негативном русле в ближайшее время останется актуальным.



Курс доллара США консолидируется в области 65.5-66 руб./$. Рубль продолжает находиться во власти санкционных рисков, и это будет мешать его укреплению в обозримой перспективе. Тем не менее поддержку оказывают стабильно высокие цены на нефть. Таким образом, прогнозирую продолжение колебаний курса доллара США в диапазоне 65.5-66 руб./$, евро - 74-75 за 1€.

