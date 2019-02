Инвесторы ждут дальнейших ориентиров в отношении будущей ФРС

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Фондовые площадки США 26 февраля закрылись в едва заметном минусе. Индекс S&P500 в очередной раз пытался закрепиться выше 2800 пунктов, но из-за нехватки драйверов роста к концу торгов опустился на символические 0,08%, до 2794. NASDAQ и Dow Jones снизились на 0,07% и 0,13% соответственно. При этом технологический сектор прибавил 0,2%, сектор потребительских услуг вырос на 0,15%, а телеком — на 0,13%.



Акции Papa John's International, Inc. на постмаркете выросли на 1,34% после выхода отчета за четвертый квартал и полный 2018 год. Компания впервые за десятилетие объявила о годовом падении продаж, которое составило 12% до $1,57 млрд. Прогноз компании на первое полугодие также свидетельствует о наличии у нее проблем. Однако инвестиции в размере $200 млн от Starboard Value LP способны улучшить положение Papa John's среди конкурентов с большим рекламным бюджетом.



Индекс доллара снизился до трехнедельного минимума 96,02 п. после заявления главы ФРС о намерении проводить более сдержанную политику с учетом противоречивых сигналов рынка.



Настроения на мировых фондовых площадках неоднозначны из-за возникших геополитических рисков в Азии. Фондовые площадки АТР в течение торговой сессии потеряли 0,4–0,7% в связи с вооруженным конфликтом между Индией и Пакистаном. Европейские биржи открылись снижением на 0,3–0,7%.



Сегодня председатель Федрезерва Джером Пауэлл продолжит свое выступление в Конгрессе. Инвесторы ждут дальнейших ориентиров в отношении будущей политики ФРС, однако, вероятно, о планах насчет изменения процентных ставок объявлено не будет. Полагаю, регулятор сохранит сдержанную позицию и воздержится от ужесточения ДКП как минимум до середины года.



Утром спрос на безрисковые активы растет. Доходность по десятилетним казначейским облигациям США снижается к 2,63%. Золото находится в боковике и торгуется по $1328 за тройскую унцию. Индекс VIX поднялся почти на 4%, до 15,5 п. Фьючерс на S&P500 снижается на 0,24%, до 2785 пунктов. По нашим прогнозам, сегодня индекс широкого рынка продолжит консолидироваться в интервале 2750–2790.



Нефть торгуется выше $65 за баррель на фоне продолжающегося, несмотря на критику Дональда Трампа, сокращения добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Ожидаем дальнейшую консолидацию цен в интервале $63–67,5 за баррель в краткосрочной перспективе.



Сегодня стоит обратить внимание на данные EIA о еженедельных запасах сырой нефти. Ожидается их сокращение с 3,672 млн до 2,842 млн, что положительно скажется на котировках углеводородного сырья.



До открытия основной торговой сессии финансовые результаты представят TJX, Lowe’s, а также Horizon Pharma, по которой ожидается рост выручки на 20–22%. На постмаркете отчеты выпустят Booking, HP Inc., Square Inc. и Fitbit, по которой ожидается сохранение выручки на текущем уровне около $570 млн.