Комментарии

Российский рынок снижается на фоне глобальной неопределённости

28 февраля 2019

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В среду основные российские индексы потеряли около 0,5% из-за негативного внешнего фона. Публикация законопроекта США об антироссийских санкциях не оказала давления на рынок, так как законопроект уже был учтен в котировках акций. В четверг ожидаю боковую динамику рынка. Диапазон по индексу МосБиржи: 2470–2500 п., по индексу РТС: 1180–1200 п.

Движение индексов на мировых площадках разнонаправленное из-за сохраняющейся неопределенности вокруг китайско-американского торгового перемирия. Азиатские индексы закрылись преимущественно в плюсе. Европейские индексы снизились на 0,2-0,6%. Американские индексы открылись падением на 0,2%.

Нефть поднялась до $66 за баррель на фоне продолжающегося сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК. Полагаю, цены на нефть консолидируются в диапазоне $65-$68 за баррель в среднесрочной перспективе в отсутствие негативных драйверов.

Между тем рубль при поддержке нефти получить возможность продолжить колебания в диапазоне 65,5-66 руб./$ до конца недели. Укреплению рубля, вероятно, будут препятствовать опасения по поводу активизации санкционной политики в отношении России.

Сегодня МинФин разместил на аукционе ОФЗ двух выпусков на сумму 57,6 млрд руб. Спрос при этом составил 75,71 млрд. В последнее время отмечается рост популярности российского госдолга у нерезидентов. Доля нерезидентов на рынке ОФЗ в январе, по оценкам, увеличилась до 25% с 24.4% в декабре. По биржевым данным, нерезиденты нарастили свои вложения в госбонды на 55 млрд рублей, около 50% которых было приобретено на аукционах.


/ СИА /
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