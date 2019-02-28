Российский рынок снижается на фоне глобальной неопределённости

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В среду основные российские индексы потеряли около 0,5% из-за негативного внешнего фона. Публикация законопроекта США об антироссийских санкциях не оказала давления на рынок, так как законопроект уже был учтен в котировках акций. В четверг ожидаю боковую динамику рынка. Диапазон по индексу МосБиржи: 2470–2500 п., по индексу РТС: 1180–1200 п.



Движение индексов на мировых площадках разнонаправленное из-за сохраняющейся неопределенности вокруг китайско-американского торгового перемирия. Азиатские индексы закрылись преимущественно в плюсе. Европейские индексы снизились на 0,2-0,6%. Американские индексы открылись падением на 0,2%.



Нефть поднялась до $66 за баррель на фоне продолжающегося сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК. Полагаю, цены на нефть консолидируются в диапазоне $65-$68 за баррель в среднесрочной перспективе в отсутствие негативных драйверов.



Между тем рубль при поддержке нефти получить возможность продолжить колебания в диапазоне 65,5-66 руб./$ до конца недели. Укреплению рубля, вероятно, будут препятствовать опасения по поводу активизации санкционной политики в отношении России.



Сегодня МинФин разместил на аукционе ОФЗ двух выпусков на сумму 57,6 млрд руб. Спрос при этом составил 75,71 млрд. В последнее время отмечается рост популярности российского госдолга у нерезидентов. Доля нерезидентов на рынке ОФЗ в январе, по оценкам, увеличилась до 25% с 24.4% в декабре. По биржевым данным, нерезиденты нарастили свои вложения в госбонды на 55 млрд рублей, около 50% которых было приобретено на аукционах.