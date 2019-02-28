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До конца 2019 года количество пользователей Spotify увеличится на 20%

28 февраля 2019

Spotify запускает свой потоковый сервис в Индии

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Интернет-сервис потокового аудио Spotify позволяет легально прослушивать музыкальные композиции. У компании насчитывается более 200 млн активных пользователей и около 96 млн платных подписчиков в 79 странах. Запуск Spotify в Индии уже дважды откладывался из-за отсутствия соглашения с тремя основными лейблами Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group.

Полагаю, что с выходом на рынок Индии потенциальная новая аудитория потокового сервиса составит около 120 млн. Эта страна занимает второе место в мире по численности населения, равной 1,33 млрд, однако доступ в интернет есть лишь у 30% индийцев, а из них еще примерно треть пользуется социальными сетями и приложениями. Spotify заключила партнерство с T-series, располагающей более 160 тыс. произведений, относящихся к коммерческой музыке на хинди, включая саундтреки к фильмам Болливуда. Это может обеспечить высокий спрос со стороны местного населения.

Цены на данный сервис будут гораздо ниже, чем в других регионах. Премиум-сервис будет бесплатным в течение 30 дней, а затем плата за него составит 119 рупий ($ 1,67) в месяц, что на 1 рупию дешевле, чем у Apple Music, основного конкурента компании. Spotify также предлагает бесплатный продукт с поддержкой рекламы.
Стоит обратить внимание на основные риски, включающие жесткую конкуренцию со стороны местных компаний, таких как Saavn и Gaana. Ранее предполагалось, что Spotify выкупит этих игроков. Общая проблема, с которой сталкиваются все стриминговые сервисы в Индии, — это доступ к интернету. Несмотря на то, что он недорогой, необходимая инфраструктура в регионе пока отсутствует.

В ближайшее время я не ожидаю роста доходов компании за счет индийского сегмента из-за описанных препятствий. Однако предполагаю, что к концу года количество активных пользователей Spotify во всем мире увеличится на 20%, до 240-250 млн, а число платных подписчиков вырастет на 25-30%, до 120-125 млн. Это позволит Spotify сохранить лидирующее положение по количеству платных подписчиков на глобальном рынке.


/ СИА /
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