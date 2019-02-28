Неудачный тест 2500 пунктов

В среду российский фондовый рынок понес умеренные потери на противоречивом внешнем фоне. Так, продажам в наших акциях сопутствовала динамика западных площадок. В Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,7%, а в США после первого часа торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 0,5% и 0,4%. Позитивным же моментом для нашего рынка могла стать ситуация на рынке энергоносителей, где в ходе сегодняшних торгов нефть марки Brent прибавила более 1%, чему способствовало желание стран, заключивших соглашение в рамках ОПЕК+, придерживаться взятых на себя обязательств, а также данные Минэнерго США по запасам углеводородов, показавшие падение запасов нефти, бензина и дистиллятов на 8,6, 1,9 и 0,3 млн баррелей соответственно. Однако этого не хватило российским «быкам», чтобы развить утренний успех, когда они протестировали отметку 2500 пунктов. В результате к окончанию сессии индекс МосБиржи снизился на 0,1%, закончив день в районе 2491 пункта. Аутсайдерами торгов выступили бумаги X5 Retail Group и префы Мечела, упавшие на 3,2% и 2,9%. Лучше рынка торговались EN+ и Полиметал, прибавившие более 0,5%. Отметим, что индекс МосБиржи закрепился в диапазоне 2450 – 2500 пунктов. И если первоначально рынок тестировал лишь нижнюю границу этого диапазона, то на этой неделе уже дважды на прочность была проверена его верхняя граница. Вполне возможно, что выход из сложившегося коридора даст направление дальнейшему среднесрочному движению нашего рынка.



На валютной секции Московской биржи российский рубль снизился относительно основных мировых валют. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро прибавили 0,3%, поднявшись до 65,9 и 75 рублей соответственно. Прохождение пика выплат в рамках налогового периода ослабило поддержку рубля со стороны экспортеров, в результате чего рубль, даже на растущих ценах на «черное золото». В результате можно констатировать, что попытка пробоя нижней границы диапазона 65,5 – 66 рублей, предпринятая в начале этой недели оказалась неудачной и пара USD/RUB вновь подошла к ее верхней границе. При этом текущие уровни рынка энергоносителей скорее способствуют возобновлению негативной динамики американской валюты, нежели удачному пробою отметки 66 рублей.

Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка