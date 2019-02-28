Рубль не реагирует на нефть и живет своей жизнью

Пара USD/RUB: 65,79 (+0,14%)

Пара EUR/RUB: 74,77 (-0,09%)

В деталях

Российский рубль в среду показал преимущественно нейтральную динамику. Пара USD/RUB большую часть времени провела вокруг уровня 65,8. Таким образом, по-прежнему сохраняется общая среднесрочная фаза боковика.

По курсу EUR/USD схожая формация – наблюдается консолидация над важной зоной поддержки 74-74,5.

Нефть помогает

При этом внешний фон в среду способствовал позитивной динамике рубля. В частности, цены на нефть в среду прибавили 1,8%. Фьючерсы Brent вернулись к уровню $66,5, позитивно отреагировав на статистику о снижении запасов нефти в США. Тем не менее рубль практически не заметил позитива, оставшись на исходных позициях.

Что касается официальной публикации законопроекта конгрессменов по поводу санкций в отношении России, то в размещенном накануне документе не было чего-то нового, что участники не знали. Рынок спокойно воспринял эти напоминания о санкционных угрозах. С таким «грузом» рублю приходится существовать уже несколько месяцев.

Объем размещений ОФЗ растет

Вчера состоялись очередные аукционы по размещению облигаций федерального займа, которые можно назвать успешными в плане объемов. В частности, объем размещения выпуска ОФЗ-ПД серии 26223 составил 35,1 млрд руб. при спросе 46,7 млрд руб., средневзвешенная доходность составила 8,23%, что не предполагает существенной премии. Минфин на аукционе предлагал эту бумагу в объеме остатка, доступного для размещения, на 58,6 млрд руб. На предыдущем аукционе по данной бумаге, 14 февраля, Минфин разместил облигации на 38,1 млрд руб. под 8,11% годовых.

На аукционе ОФЗ-ПД серии 26224 (с погашением 23 мая 2029 г.) Минфин разметил 22,49 млрд руб. Спрос превысил 29 млрд руб., средневзвешенная доходность выпуска составила 8,45% годовых. В сумме удалось разместить 57,6 млрд руб. – это лучший результат за последние месяцы. Индекс гособлигаций RGBI после аукционов не показал существенных изменений

В среду Банком России также была опубликована статистика по объему вложений нерезидентов в ОФЗ. В январе иностранцы вновь начали наращивать свою долю, после 9 месяцев распродаж. Объем вложений увеличился с 24,4% до 25%. Скорее всего, сохранить устойчивую тенденцию по росту доли нерезидентов не получится, так как уже в феврале мы вновь столкнулись с санкционными инициативами США по поводу ограничений на покупку новых выпусков российского госдолга.



Чего ждать от рубля

В общем и целом, с начала 2019 г. российский рубль продолжает показывать самую сильную динамику среди всех основных мировых валют. По итогам двух месяцев он укрепился примерно на 6,1% по отношению к американскому доллару.



По паре USD/RUB ключевым уровнем поддержки выступает зона 65-65,5. В пятый раз с октября прошлого года курс отскочил от этого диапазона. Обозначенная зона сейчас настолько всем очевидна, что по мере спуска к ней повышенный спрос на валюту может формироваться даже вне зависимости от тенденций на рынке нефти. Для ее пробоя вниз нужны какие-то веские основания, например, в виде роста Brent в сторону $70 или резкого снижения геополитической напряженности.

В ближайшие сессии резкого роста амплитуды колебаний по рублю не ожидается. Наиболее вероятный сценарий предполагает сохранение боковой динамики около текущих значений. Опять же, санкционные риски могут сдержать рубль от избыточного укрепления. Плюс добавим к этому запланированный рост платежей по внешнему долгу в марте-апреле.

Василий Карпунин, начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер»