Комментарии

Рынок нефти. Запасы в США неожиданно упали более чем на 8,5 млн баррелей

28 февраля 2019

Итоги предыдущих торгов

Апрельские фьючерсы на нефть Brent: $66,39 (+1,8%) 
Апрельские фьючерсы на нефть WTI: $56,94 (+2,59%) 
Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет около $9,25 в пользу Brent.

В деталях

Нефтяные котировки в среду подросли на фоне сохраняющейся поддержки со стороны сделки по сокращению добычи ОПЕК+ и значительного снижения запасов нефти в США против консенсус-прогнозов аналитиков.

Котировки сорта Brent постепенно подрастают, демонстрируя оптимизм участников рынка по поводу дальнейшей перспективы котировок. В настоящий момент ориентиром может выступить зона $68-69 за баррель. При этом, в случае появления существенного драйвера, цены вполне могут краткосрочно сформировать импульс в район $70.

В среду министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих отреагировал на призыв трампа к ОПЕК ослабить усилия по сокращению добычи нефти. «25 стран используют очень медленный и взвешенный подход. Как показала вторая половина прошлого года, мы заинтересованы в стабильности рынка в первую очередь», – сказал Фалих на конференции в Эр-Рияде в ответ на просьбу прокомментировать твит Трампа.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо на той же конференции заявил, что Трамп при желании может присоединиться к диалогу по балансированию спроса и предложения на нефтяном рынке.

В Ливии работники нефтяного месторождения Эль-Шарара готовы возобновить добычу с первоначальной отдачей 80 000 баррелей в сутки (б/с), но все еще ждут одобрения от государственной нефтяной компании NOC, сообщает Reuters со ссылкой на источник среди инженеров предприятия. «Нет никаких технических препятствий для возобновления производства. Вопрос в безопасности», – сказал представитель NOC.

В среду были опубликованы данные Управления энергетической информации США (EIA) по запасам нефти. На прошлой неделе коммерческие запасы сырой нефти снизились на 8,65 млн баррелей против ожидаемых аналитиками +2,84 млн баррелей. Всего запасы в США составили 445,9 млн баррелей.

Экспорт сырой нефти снизился за неделю на 248 000 б/с до 3,36 млн б/с. Объем импорта упал на 1,6 млн б/с – до уровня 5,9 млн б/с. 

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Помимо этого, товарные запасы бензина, по данным EIA, снизились на 1,91 млн баррелей (прогноз -1,69 млн), коммерческие запасы дистиллятов снизились на 0,3 млн баррелей (прогноз -1,95 млн). Загрузка НПЗ выросла с 85,9% до 87,1%. Добыча нефти за прошлую неделю выросла до 12,1 млн б/с.

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Нефтяные котировки отреагировали на статистику ростом, отыгрывая неожиданно высокое падение уровня запасов. Судя по данным, такая динамика связана со значительным снижением импорта и ростом загрузки НПЗ.

Тем не менее, добыча в Штатах вновь выросла и с начала года прибавила уже 400 000 б/с. При сохранении таких высоких темпов роста эффект от сокращения добычи ОПЕК+ может быть нивелирован к началу III квартала, и цены могут вновь оказаться под давлением.

С утра фьючерсы на нефть марки Brent торгуются ростом на -0,27% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии.

Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер"


/ СИА /
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