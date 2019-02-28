Конфликт между Индией и Пакистаном поверг в уныние мировые площадки

В среду на фоне конфликта между Пакистаном и Индией в штате Кашмир большинство мировых фондовых индексов снизилось. При этом снизился и российский рынок, но весьма умеренно. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,14%, долларовый индекс РТС снизился чуть сильнее, на 0,17%. Среди лидеров снижения – X5 (-2,91%) и «Лента» (-2,04%). Американский Dow 30 снизился при этом на 0,28%.

Утром четверга большинство индексов стран АТР снижалось на 0,1-0,9%. Исключением стал австралийский ASX, который прибавлял 0,3%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром около 2791 пункта, на 0,15% ниже уровней закрытия предыдущего торгового дня. Скромно снижающиеся азиатский рынки задают умеренно-негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2465-2515 пунктов, по индексу РТС — в границах 1180-1205 пунктов. Сегодня финансовую отчетность по МСФО за прошлый год опубликуют «Евраз» и «Сбербанк», а «РусГидро» - финансовую отчетность за тот же период по РСБУ.

На фоне вчерашнего снижения валютной пары EUR/USD с 1,1390 до 1,1370, валюты показали к рублю разнонаправленную, и при этом незначительную динамику. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подорожал до 65,7900 руб. (+9 коп.), а европейская валюта снизилась до 74,7700 руб. (-6,5 коп.). Утреннее снижение нефтяных котировок может оказать умеренное давление на рубль. Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 65,1-66,4 руб., для европейской валюты — 74,0-75,5 руб.

Утром четверга цена на черное золото умеренно снижалась, опустившись до $66,3 за бочку. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для нефти сорта Brent составляет $65,6-$66,9 за баррель.

Вадим Иосуб, финансовый аналитик