Встреча Трампа и Ына и еще два повода для укрепления рубля

В среду, 27 февраля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 9 коп. (+0,14%), до 65,79 руб., курс евро понизился на 6 коп. (-0,09%), до 74,77 руб.

Торги по рублевым парам закрылись разнонаправленно. Высокая волатильность наблюдалась с открытия торговой сессии. На открытии Московской биржи курс доллара снижался до 65,47 руб. Покупатели выкупили падение и на американской сессии обновили недельный максимум на отметке 66,03 руб. Давление на российскую валюту исходило от угрозы введения новых антироссийских санкций со стороны США.

К закрытию торгов доллар подешевел до 65,49 руб. Рубль полностью отыграл потери против единой валюты и закрылся в небольшом минусе против доллара. Он черпал силы от успешных аукционов Минфина РФ, а также от возобновившегося роста нефтяных котировок.

В среду Минфин РФ провел размещение пятилетних и десятилетних ОФЗ общим объемом в 54,7 млрд руб. при совокупном спросе в 75,7 млрд руб.

Цены на нефть ускорили рост на данных Минэнерго США. На прошлой неделе в США запасы нефти сократились на 8,65 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 1,91 млн баррелей (прогноз был 1,25 млн баррелей), запасы дистиллятов уменьшились на 304 тыс. баррелей (прогноз был -2 млн баррелей). Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,1 млн баррелей в сутки.

На торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. Баррель Brent стоит $66,38 (+0,14%). Если локальный «бычий» тренд от отметки $64,29 сохранится, то в рамках коррекционного движения курс доллара снизится до $65,60 (см. график). Если к моменту открытия Московской биржи нефть останется торговаться в плюсе, то курс доллара снизится. Затем последует восходящее движение вверх. По паре евро/рубль ожидается снижение до 74,55 руб.

Сегодня должна состояться пресс-конференция по результатам встречи президента США Дональда Трампа и главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Сами понимаете, что для финансовых рынков это важное событие, и при позитивных заголовках новостей рубль отреагирует на них укреплением.

Владислав Антонов, аналитик информационно-аналитического центра Альпари