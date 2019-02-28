Валютная пара EUR/USD: цена легла на трендовую линию

В среду, 27 февраля, торги завершились снижением курса евро. Покупатели не смогли пройти стенку продавцов на уровне 1,1403. Евро подешевел против доллара США до 1,1362. Трендовая и балансовая линии выступили поддержками. Падение было вызвано резким ростом доходности 10-летних американских облигаций с 2,631% до 2,6987%. За два часа рост перекрыл 43-часовое падение.

Рост доходности US10Y изменил настроения участников рынка по отношению к доллару США. На фоне частичного закрытия длинных позиций курс вернулся к трендовой линии.

Доллар в Азии демонстрирует смешанную динамику. В плюсе торгуются франк и йена. Для покупателей плохой знак, так как капитал перетекает в защитные активы. Сегодня должна состояться пресс-конференция по результатам встречи президента США Дональда Трампа и главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Возможно, с ней связан уход в йену.

Обратите внимание на линию поддержки, которая проходит ниже трендовой. Если удар по 1,1370, то высокая вероятность того, что цена срикошетит от 1,1365. А при отскоке выше 1,1382, к лонгам подключатся новые покупатели. Сопротивление находится на уровне 1,1430 в виде трендовой линии, хотелось бы от неё увидеть нисходящую коррекцию.

В 10:00 мск Великобритания опубликовала индекс цен на жилье от Nationwide за февраль.

В 10:45 мск Франция представит данные об изменении объема потребительских расходов за январь и объема ВВП за четвертый квартал, а также выпустит индекс потребительских цен за февраль.

В 11:00 мск в Швейцарии выйдет индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за февраль.

В 16:00 мск Германия выпустит индекс потребительских цен за февраль.

В 16:30 мск Канада сообщит об изменении сальдо платежного баланса за четвертый квартал и выпустит индекс цен производителей за январь. Также в это время США заявят об изменении объема ВВП за четвертый квартал и числа первичных обращений за пособием по безработице.

В 16:50 мск с речью выступит член FOMC Рафаэль Бостик.

В 17:45 мск США представят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за февраль.

В 19:00 мск с речью выступит член FOMC Патрик Т. Харкер.

В 21:00 мск с речью выступит член FOMC Роберт Каплан.

Владислав Антонов, аналитик информационно-аналитического центра Альпари