Руководство Газпрома уже моделирует дивиденды в 50% от МСФО

Руководство Газпрома при финансовом моделировании текущего бюджета уже закладывает в возможные сценарии выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, сообщил на встрече с инвесторами в Сингапуре заместитель председателя правления Газпрома А. Круглов. При этом окончательное решение по размеру дивидендов зависит от акционеров: А.Круглов привел примеры из недавней истории корпорации, когда совет директоров не соглашался с позицией менеджмента на этот счёт.

«По информации компании, пик инвестиций монополия пройдет в 2020 г., т.е. с 2021 г. Газпром может начать платить акционерам 50% от чистой прибыли по МСФО, – комментируют аналитики Промсвязьбанка. – По оценкам в 2021 г. чистая прибыль Газпрома ожидается на уровне 1,2 трлн руб., т.е. если дивиденды составят 50% от нее, то к текущей капитализации это 16%».