Старт дня. Сбербанк в минусе, Газпром в плюсе

Индекс МосБиржи: 2485,48 (-0,21%)

Индекс РТС: 1188,8 (-0,19%)

Российские индексы начинают снижением торги четверга. Внешний фон ухудшился. Утром цены на нефть, фьючерс на S&P500, азиатские индексы в «красной зоне».

Среди «голубых фишек» чуть лучше выглядят акции Газпрома (+0,3%), который сегодня проводит День инвестора в Сингапуре. Заместитель председателя правления Газпрома Андрей Круглов заявил, что компания может перейти к выплатам 50% от чистой прибыли по МСФО по завершению инвестиционного цикла в 2020 г.

Акции Сбербанка (-0,3%) здесь ничем не выделяются после публикации квартального отчета. Прибыль банка в целом соответствовала рыночному консенсусу.

Курс пары USD/RUB демонстрирует умеренный рост, находится на уровне 65,89 (+0,15%).

Сегодня ожидается публикация данных по ВВП США, инфляции в Германии.

Лидеры: Лента-др (+0,8%), ENPL-гдр (+0,8%), Газпром (+0,3%)

Аутсайдеры: RUSAL (-1,3%), Аэрофлот (-1%), Полюс (-0,8%)



Альберт Короев, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер"