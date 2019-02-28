Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 февраля: 2 804,2900 руб/1 г золота и 33,4700/1 г серебра
28 февраля 2019
ЦБ РФ с 28 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 804,2900 руб.
- 1 грамм серебра - 33,4700 руб.
- 1 грамм платины - 1 826,6100 руб.
- 1 грамм палладия - 3 287,4800 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,5900 р. (0,13%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1900 р. (0,56%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
37,6100 р. (2,10%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
36,4700 р. (1,12%).
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