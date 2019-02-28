Комментарии

Настроения на глобальных рынках близки к нейтральным

28 февраля 2019

Явных драйверов для однонаправленного движения рисковых активов пока не хватает. Двухдневное выступления главы Федрезерва Дж.Пауэлла перед обеими палатами Конгресса США прошло в целом без сюрпризов – ожидания участников рынка относительно перспектив изменения ставок в этом году и состояния баланса регулятора не претерпели значительных изменений. Проходящий сейчас саммит США-КНДР во Вьетнаме также пока не принес неожиданных новостей (в этом контексте выделяется лишь анонсирование готовности стран открыть дипломатические офисы в обеих странах). При этом, что касается главной темы последних месяцев (вопрос торговых противоречий США-Китай), то здесь ситуация остается в подвешенном состоянии, и вчера торговый представитель США Р.Лайтхайзер вновь отметил, что одного только роста импорта КНР недостаточно для заключения торговой сделки (акцент на необходимости структурных изменений, особенно в сфере защиты интеллектуальной собственности). Добавим сюда также рост геополитической напряженности на границе Индии и Пакистана и получим смешанный, либо даже умеренно-негативный внешний фон на глобальных рынках.

Экономический календарь на сегодня богат на публикацию значимой макроэкономической статистики. С утра в Азии были опубликованы индексы деловой активности Китая, которые вышли в негативном ключе – индекс в производственном секторе снизился с 49,5 до 49,2 пунктов (прогноз: 49,5 пунктов), а показатель в непроизводственной сфере замедлился с 54,7 до 54,3 пунктов (прогноз: 54,5 пунктов). Помимо этого сегодня будут представлены цифры по потребительской инфляции целого ряда стран ЕС и оценка американского ВВП за 4 кв. (первая оценка в конце января не была опубликована из-за шатдауна, поэтому сегодняшние цифры представляют особый интерес).

Российский фондовый рынок вчера продолжил консолидацию в верхней части диапазона 2450-2500 пунктов по индексу Мосбиржи. Некоторое ухудшение сантимента в отношении всей группы российских активов возможно на фоне последних действий Конгресса США (внесение резолюции о санкциях за убийство Б.Немцова, представление законопроекта с требованием раскрыть доходы В.Путина и появление на сайте сената, внесенного ранее DASKA Act), но пока считаем влияние данных факторов ограниченным. Из событий сегодняшнего дня выделяем отчетность Сбербанка за 2018 г. по МСФО. 

Михаил Поддубский, Промсвязьбанк


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