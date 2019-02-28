Рубль сдает позиции на фоне санкционных ожиданий и слабости нефти

Котировки на 13:35 МСК

Доллар: 65,79 руб. (+0,00%)

Евро: 74,98 руб. (+0,28%)

Сегодня пара USD/RUB открылась вблизи установленной вчера недельной вершины, но затем откатилась, вернувшись к уровню завершения предыдущей сессии. Пара EUR/RUB в четверг также стартовала на положительной территории, после чего продолжила умеренно повышаться.

Вчера рубль провел достаточно волатильную сессию, ускорив снижение в конце основных торгов, но на вечерней сессии отыграв почти все дневные потери благодаря взлету нефтяных котировок. При этом развивающиеся валюты в среду в целом демонстрировали сдержанный рост, однако сегодня начали сдавать позиции.

Рубль в четверг открылся вблизи недельного минимума по отношению к валютной корзине, установленного вчера вечером, однако затем несколько сократил потери. Тем не менее, динамика внешних рынков и санкционные угрозы оказывают давление на российскую валюту.

Глобальные рисковые активы сегодня продолжают находиться под негативным влиянием ухудшения геополитической обстановки. К фактору обострения индо-пакистанского конфликта в четверг добавилось безрезультатное завершение переговоров лидеров США и КНДР. И хотя стороны не смогли прийти к определенным соглашениям, они выразили готовность продолжить диалог о денуклеаризации.

Российский долговой рынок продолжает демонстрировать негативную динамику, хотя вчерашний аукцион Минфина по размещению ОФЗ показал неплохой спрос на бумаги. Тем не менее, индекс гособлигаций RGBI снижается третью сессию подряд, приблизившись к двухнедельному минимуму.

Нефть возобновила снижение

Нефтяные цены демонстрируют поступательное снижение с самого начала дня. В результате котировки нивелировали почти весь восходящий импульс, ставший реакцией на вчерашние данные Минэнерго США. Сейчас Brent находится около отметки $65,8, теряя 0,6%.

Снижению нефтяных цен способствует негативная экономическая статистика, опубликованная сегодня ночью в Китае. Индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг страны оказались хуже ожиданий, это усилило опасения по поводу того, что замедление экономики одного из крупнейших потребителей нефти ударит по глобальному спросу на сырье.

Доллар вновь под давлением

Предыдущую сессию американская валюта завершила уверенным ростом, закрывшись вблизи дневных вершин. Однако сегодня индекс доллара (DXY) демонстрирует негативную динамику, усилив ее после нашего открытия. Сейчас DXY теряет 0,2% немного ниже уровня 96 п.

Давление на доллар оказали политические проблемы, связанные с показаниями бывшего адвоката президента США, которые он дал в Конгрессе, хотя они не несли прямой угрозы отставки Трампа. Сегодня повлиять на динамику мировых валют могут данные по американской экономике, публикуемые в 16:30 МСК.

Европейская валюта в четверг возобновила восходящее движение, ускорив рост после нашего открытия. В результате пара EUR/USD приблизилась к установленной вчера трехнедельной вершине, прибавляя сейчас 0,25% около уровня 1,140.

Техническая картина

Пара USD/RUB немного не дошла до горизонтальной области сопротивления 66,1-66,26, натолкнувшись на уровень 66 руб. Тем не менее, пока часовой период не будет закрыт под отметкой 65,66, более вероятно возобновление восходящей динамики.

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер"