Американские акции — чемпионы стабильности и надежности

Динамика S&P500 не просто позитивна с минимумов декабря: американский индекс обгоняет по темпам роста почти все бенчмарки крупнейших экономик. Только китайский рынок, благодаря отсрочке дедлайна по переговорам с Вашингтоном, смог немного опередить S&P500. Данный тренд наблюдается не только на горизонте месяцев — последние пару лет тенденция та же: рынок США наиболее стабилен. Да, рост корпоративных прибылей замедляется, но американские компании по-прежнему почти вне конкуренции в качестве объекта инвестиций для капитала, который ищет надежность и доходность выше облигационной.



Стабильность американской экономики подтверждает в том числе динамика доллара. В этом году он продолжает расти относительно корзины валют, прибавляя порядка 0,7%. Это неудивительно: Европа сейчас экономически заметно слабее США, политическая нестабильность также не в ее пользу, в итоге курс евро снижается. В то время как европейский Центральный банк признает, что замедление экономики региона более заметно, чем ожидалось ранее, спад в американской может оказаться менее существенным, чем того опасаются.



В этом свете очень важным окажется первый весенний месяц. Несмотря на то, что в марте пройдет очередное заседание ФРС, за макроэкономической статистикой инвесторы будут следить гораздо внимательнее. Важные показатели, которые продемонстрировали снижение в феврале, например объем розничных продаж, подтвердят или опровергнут последние изменения, что найдет отражение в динамике индексов. Инвесторам будет важно увидеть позитивные данные, так как перепроданность американского рынка уже нивелирована: S&P500 не только поднялся выше 200-дневной скользящей, но и вновь приближается к абсолютным максимумам.



Однако велика вероятность того, что американская статистика будет лучше, чем в Европе или Китае. Это будет свидетельством того, что активы США по-прежнему привлекательны для инвестиций, а значит растущий тренд продолжится.



Игорь Клюшнев, начальник департамента торговых операций ИК «Фридом Финанс»