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IPO Levi Strauss&Cо. Возвращение джинсового гиганта

28 февраля 2019

13 февраля заявку на IPO подала Levi Strauss&Cо — первая компания, получившая патент на производство синих джинсов. Размещение, предварительный объем которого составляет $100 млн, пройдет на бирже NYSE под тикером LEVI.

Зрелый гигант нацелился на новые рынки и ниши. В планах экспансия в Китай, Индию и Бразилию, а также закрепление позиций в сегменте джинсовой одежды для женщин, который растет более чем на 20%. Levi Strauss торговалась на открытом рынке в 1971–1985 годах и теперь возвращает себе публичный статус. Культовый бренд обрел известность после Второй мировой войны, получив мощный импульс к развитию благодаря американским военным, которые «рекламировали» этот бренд по всему миру. Продукция Levi’s продается в более чем 50 тысячах розничных магазинов в 110 странах. Компания намерена серьезно нарастить доли на рынках Китая, Индии и Бразилии. На сегодня в Китае Levi Strauss генерирует лишь 3% выручки, притом что в мире страна занимает 20%. За последние два года линия женской одежды растет на 25-29% в год, а с 2015 года доходы от женских топов увеличились с CAGR в 46%.

Продажи джинсовой одежды повышаются на 5% в год, а швейная индустрия в целом прибавляет лишь 1%. IPO Levi’s может пройти уже в первом квартале 2019 года, и рынок ждет его с оптимизмом. Это связано с тем, что продажи джинсовой ткани в целом опережают швейную индустрию (по данным NPD Group, рост сегмента джинсовой одежды составил 5%, а всей швейной отрасли — лишь 1%). Также аналитики ожидают постепенного возвращения моды на зауженные джинсы, линейка которых у компании достаточно широка. Levi’s не единственная компания сектора, решившая выйти на рынок в этом году. VF Corp, которая владеет конкурирующими марками Lee и Wrangler, объявила, что будет выделять свои джинсовые бренды в отдельную публичную компанию под названием Kontoor Brands.

Рост выручки с 1% до 14% в 2018 году при стабильной марже является знаком качества для зрелого бизнеса. После сокращения выручки на 5% в 2015-м компания уверено наращивает ее от года к году, и в 2018-м она увеличилась на 14%. Маржа EBIT с 2015 года показывает рост. В 2014-м этот показатель был равен 6,6%, но со следующего года повышается в диапазоне 9,5–10,2%. Последние три года Levi Strauss генерирует положительный денежный поток.

Аналитики ИК «Фридом Финанс»


/ СИА /
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