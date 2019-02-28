Индекс МосБиржи проведет торги в диапазоне 2470-2490 пунктов

Основные российские фондовые индексы в четверг продолжают снижаться, однако сокращение несущественное. Индекс МосБиржи теряет 0,2%, торги проходят в районе 2485 пунктов, индекс РТС снижается на 0,23% и торгуется в районе 1188 пунктов. В лидерах роста акции «ЧЗПСН» и «Ленты», в лидерах падения бумаги «Русала» и «Аэрофлота». Сегодня финансовую отчетность за 2018 год по РСБУ опубликует «РусГидро». Финансовую отчетность за аналогичный период по МСФО представит Evraz.

Утром годовую финансовую отчетность по международным стандартам опубликовал «Сбербанк». Чистая прибыль банка по итогам года выросла на 11,1% г/г и составила 831,7 млрд руб. В указанном периоде компании удалось показать высокую рентабельность капитала, которая составила 23%. Рост чистой прибыли произошел за счет увеличения чистого процентного и комиссионного доходов, на 3,5% г/г и 18,1% г/г соответственно, а также за счет сокращения расходов. Так, чистые расходы вследствие изменения кредитного качества уменьшились на 14% г/г. Из более чем позитивной отчетности можно предположить, что дивиденды по итогам года могут быть выше предыдущих, однако «Сбербанк» никогда не славился щедростью по отношению к акционерам.

«Газпром» проводит День инвестора в Сингапуре, ранее компания провела День инвестора в Гонконге. Заявления, сделанные в ходе мероприятий, оказывают поддержку акциям компании. Так, сегодня член правления ПАО Олег Аксютин заявил, что в 2019 году компания планирует добыть 495,1 млрд кубометров газа. По предварительным данным, это меньше, чем в 2018 году, однако в «Газпроме» пояснили, что компания придерживается консервативного подхода, показатель может быть пересмотрен в течение года в сторону увеличения.

Американский фондовый рынок завершил торги среды незначительным ростом, сегодня на премаркете индекс S&P 500 снижается. Итоги переговоров между США и КНДР пока не ясны, как только появятся первые новости, рынок обязательно прореагирует.

Нефтяные котировки незначительно снижаются, нефть марки Brent торгуется на уровне $66,2 за баррель, нефть WTI на уровне $56,9 за баррель. Инвесторы негативно отреагировали на данные по деловой активности в КНР в феврале. Индексы деловой активности в производственном и непроизводственном секторе продолжили снижение, что оказывает негативное влияние на товарные рынки. Поддержку нефтяным котировкам оказывают данные по коммерческим запасам нефти в США. Как показала статистика, запасы сократились на 8,6 млн баррелей, до 445,9 млн баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 1,906 млн баррелей, до 254,941 млн баррелей.

Пара евро/доллар утром растет, торги проходят вблизи отметки 1,138. Доллар США снижается в преддверии публикации данных по темпам роста ВВП США за четвертый квартал 2018 года. Это будет первичная оценка показателя, рынок ждет роста в районе 2,6% кв/кв, что довольно скромно. Напомню, что по итогам третьего квартала 2018 года рост составил 3,4% кв/кв. Помимо этой статистики стоит обратить внимание на выступления ряда членов FOMC. Германия опубликует данные по инфляции.

Рубль продолжает дешеветь по отношению к доллару и евро, к этому часу на бирже за один доллар предлагают 65,7 руб., за один евро 74,8 руб. Рубль возобновил падение на фоне новостей об обновленном законопроекте США об антироссийских санкциях. Перечень ограничений, предложенных на рассмотрение Конгрессу, весьма внушительный. Если предположить, что закон будет принят без правок, то реакция российского рынка будет крайне негативной. До конца недели пара доллар/рубль может превысить отметку в 66 руб., пара евро/рубль сместится выше 75 руб.

Внешняя ситуация к сегодняшним торгам сложилась умеренно негативная, индекс МосБиржи проведет торги в диапазоне 2470-2490 пунктов.

Анна Кокорева, заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари