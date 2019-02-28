Тенге продолжает укрепление

Внутренних новостей из Казахстана, способных повлиять на поведение валютного или фондового рынка, в ближайшие сутки не поступало. Инвесторы сосредоточены на запланированном на следующую неделю заседании ЦБ Казахстана, которому предстоит принять решение по базовой процентной ставке. С большой долей вероятности индикатор останется на уровне 9,25% годовых. С одной стороны, это связано с политическими нюансами (новый глава ЦБ вряд ли начнет свою работу с жестких решений), с другой – стоит понаблюдать за макроэкономическими данными (инфляция все еще очень высока, ее нужно контролировать).

Казахстанский тенге в четверг, 28 февраля, укрепляется в паре с долларом США. За американскую валюту дают 375,56 тенге. В целом за февраль тенге укрепился к доллару на 1,2% за счет позитивной динамики в нефти и общего положительного отношения мировых инвесторов к валютам развивающихся стран. Мир был настроен на риск, и это позволяло укрепляться и тенге в том числе.

Краткосрочный диапазон торгов по паре доллар/тенге составляет 375,25-375,85. Евро стоит 426,70 тенге, вероятный коридор колебаний на ближайшее время – 426,10-427,00.

Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари