В фокусе участников рынка макроэкономическая статистика

В среду американские фондовые площадки закрылись нейтрально. Индекс Nasdaq показал слабый рост 0,07%. Индекс DOW снизился на 0,28%. Индекс S&P500 закрылся небольшим снижением на 0,05%. По итогам дня наибольший рост на 0,39% показал энергетический сектор, финансовый и промышленный сектора выросли на 0,36%. Аутсайдерами стали сектор здравоохранения, который показал снижение на 0,49%, а также сектор недвижимости – 0,39%.



Индекс незавершенных продаж жилья в США на вторичном рынке в январе вырос на 4,6% месяц к месяцу. Аналитики ожидали подъема на 0,8%. Смягчение монетарной политики ФРС повлияло на снижение ипотечных ставок на 30-летние кредиты, что в результате выступило позитивным сигналом для покупателей жилья. Текущая ставка по 30-летним ипотечным кредитам в США снизилась до 4,30-4,45% в среднем.

Акции Dean Foods упали на 14% после выхода отчета о финансовых результатах за четвертый квартал. Выручка снизилась на 0,3% до $1,93 млрд. Производитель молочной продукции получил в минувшем квартале убыток в размере $263 млн на фоне высокой конкуренции и оттока клиентов. Более того, компания отказалась от выплаты дивидендов.

Мировые площадки растеряли оптимизм. США четко дают понять, что уступки Китая на покупку большего объёма товаров будет недостаточно для заключения торговой сделки. Ожидается, что Китай согласится на значительные структурные изменения, в таком случае, возможно, подписание соглашения в ближайшие недели.

Азиатские индексы снизились на 0,4-0,8% на фоне слабой макроэкономической статистики Японии и Китая. Европейские индексы также открылись в красной зоне.

Аппетит к риску отсутствует. Доходность по десятилетним казначейским облигациям США сегодня снижается к 2,66%. Цена на золото растет на 0,23% и составляет $1324 за тройскую унцию. Индекс VIX вырос на 2,5% до 15,1п. Фьючерс на индекс S&P 500 демонстрирует снижение на 0,36% до 2785 п. Ожидаемый диапазон по индексу 2750-2800 п.

Из макроэкономической статистики сегодня в фокусе данные по ВВП за четвертый квартал. Ожидается снижение показателя с 3,4% до 2,6% в годовом исчислении. Учитывая слабые данные розничных продаж за декабрь, возможен и меньший рост. Также прогнозируется незначительный рост числа первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Консенсус – 225 000 по сравнению с 216 000 на предыдущей неделе. Еще стоит обратить внимание на индекс деловой активности в Чикаго, по которому ожидается рост с 56,7 п. до 58,1 п. Значение индекса выше 50 отражает расширение производственного сектора.

Цены на нефть торгуются сегодня в минусе, находясь чуть выше $66 за баррель, из-за снижающейся производственной активности в Китае, что вызывает обеспокоенность о дисбалансе спроса и предложения на фоне рекордной добычи нефти в США. Полагаю, коридор по нефти $64-$68 сохранится в среднесрочной перспективе.

Сегодня до открытия торговой сессии отчитается Keurig Dr Pepper, по которой ожидается рост выручки на 73%. Полагаю, что прогноз на текущий год не будет позитивным из-за снижения спроса на газированные напитки и смену потребительских предпочтений на более здоровые продукты и напитки.

Также стоит обратить внимание на отчет Nomad Foods, по которой ожидается рост выручки на 10-15%. Дальнейшее видение руководства выступит ориентиром для направления акций компании.

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»