Комментарии

Локап будет продолжаться шесть месяцев для всех участников IPO Uber и Lyft

1 марта 2019

Uber Technologies и Lyft позволят водителям сервиса стать акционерами до IPO

Вадим Меркулов, начальник аналитического управления ИК «Фридом Финанс»:

Благодаря денежному вознаграждению от Uber и Lyft, водители компаний получат акции по закрытой подписке с дисконтом к их рыночной цене, что позволит им вместе с компанией заработать на курсовой стоимости. На текущий момент неизвестно, смогут ли водители продать акции в рынок сразу после выхода компаний на IPO или для них будет введен локап-период, во время которого держатели бумаги не имеют права избавляться от них. Если локап-периода не будет, сотрудники смогут заработать на курсовой разнице, однако это маловероятно. Ожидаю, что локап будет продолжаться шесть месяцев для всех участников IPO без исключений.

Uber уже не рассчитывает на оценку стоимости в $120 млрд, которая, на мой взгляд, несколько завышена. По моему мнению Uber будет оценена в коридоре $68–75 млрд. Заметное снижение стоимости связано с юридическими проблемами крупнейшего стартапа, со взломом аккаунтов пользователей, а также с уходом с зарубежных рынков с большими убытками. Справедливая оценка стоимости Lyft около $15–20 млрд, она не корректировалась, поскольку стартап выбрал более безопасную модель развития, отказавшись от международной экспансии.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Банк России запускает систему быстрых платежей (СБП)
Промсвязьбанк запустил переводы по Системе быстрых платежей
Россиянам стали доступны бесплатные переводы через Систему быстрых платежей
Система быстрых платежей должна получить принципиально новую защиту
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги