Локап будет продолжаться шесть месяцев для всех участников IPO Uber и Lyft

Uber Technologies и Lyft позволят водителям сервиса стать акционерами до IPO



Вадим Меркулов, начальник аналитического управления ИК «Фридом Финанс»:



Благодаря денежному вознаграждению от Uber и Lyft, водители компаний получат акции по закрытой подписке с дисконтом к их рыночной цене, что позволит им вместе с компанией заработать на курсовой стоимости. На текущий момент неизвестно, смогут ли водители продать акции в рынок сразу после выхода компаний на IPO или для них будет введен локап-период, во время которого держатели бумаги не имеют права избавляться от них. Если локап-периода не будет, сотрудники смогут заработать на курсовой разнице, однако это маловероятно. Ожидаю, что локап будет продолжаться шесть месяцев для всех участников IPO без исключений.



Uber уже не рассчитывает на оценку стоимости в $120 млрд, которая, на мой взгляд, несколько завышена. По моему мнению Uber будет оценена в коридоре $68–75 млрд. Заметное снижение стоимости связано с юридическими проблемами крупнейшего стартапа, со взломом аккаунтов пользователей, а также с уходом с зарубежных рынков с большими убытками. Справедливая оценка стоимости Lyft около $15–20 млрд, она не корректировалась, поскольку стартап выбрал более безопасную модель развития, отказавшись от международной экспансии.