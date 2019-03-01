На рынке разброд и шатание без идей

Российский рынок акций так и остался в зоне уныния и безыдейности. Продавать вроде бы не на чем, но и покупать больше нет поводов. Индекс МосБиржи продолжает болтаться в коридоре 2450-2500 пунктов, это если посмотреть шире, и в пределах 2475-2490 пунктов краткосрочно. Здесь пока все остается на своих местах. Индекс РТС сохраняется в границах 1180-1190 пунктов, и на завтрашнее утро это тоже актуальный коридор.

Рыночные разброд и шатание вполне объяснимы. Внутренних идей нет, в ожидании долгосрочных и масштабных санкций компании и предприятия как будто ушли в режим экономии энергии. Внешний фон не слишком приятный за счет отсутствия консенсуса между США и Китаем, но непосредственно в моменте ничего критичного.

Акции «Россетей» в четверг выглядят хуже рынка. Скорее всего, после того, как на этой неделе бумаге не удалось продолжить восхождение и закрепиться у пиков, фактор технической коррекции оказался сильнее и перевесил на свою сторону. Бумаги спустились в область 0,9892 руб. при недельном пике 1,0417 руб. Вероятно, коррекция вполне может продолжиться вплоть до области поддержки 0,9719-0,9743, откуда могут начаться новые покупки.

Рубль тоже занят консолидацией. Доллар США стабилен возле 65,84 руб., диапазон движений тут на ближайшее время – 65,70-66,10 руб. Евро проявляет более активную динамику, но и здесь нет особенного простора для колебаний, те же рамки 74,70-75,35 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари

Ольга Гордеева,

специалист PR

Альпари