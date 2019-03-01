Комментарии

Экономика США растет в пику пессимистам

1 марта 2019

ВВП США в четвертом квартале вырос на 2,6%, что может снизить опасения инвесторов относительно быстрого замедления экономики, так как пессимистичные оценки предрекали повышение ее базового индикатора всего в 2%.

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Главной составляющей роста ВВП по-прежнему остается потребление, которое увеличилось на 2,8%. Результат, в целом, оказался не самым лучшим в году, так как сказалось снижение потребительских настроений в конце года из-за падения на фондовых рынках. Не самые высокие показатели потребления дают повод насторожиться, но это может оказаться лишь временным замедлением, так как продолжающееся повышение заработных плат фундаментально способствует увеличению потребления.

Приятной неожиданностью стал высокий, сразу на 4,6%, рост инвестиций, который в основном был обеспечен повышением затрат на оборудование, программное обеспечение и исследования. Значительная инвестиционная активность, на наш взгляд, подтверждает сохраняющийся позитивный эффект налоговой реформы и способствует развитию бизнеса компаний. Также можно отметить, что высокий рост инвестиций говорит о сдержанном влиянии торговых войн на настроения в бизнесе.

Эффект от шатдауна, как мы и предполагали ранее, оказался не слишком существенным, порядка 0,1% роста ВВП, но, возможно, максимальное влияние этого фактора будет отражено в результатах первого квартала 2019-го. Стоит отметить вклад государственных доходов в рост ВВП в 0,4%, что можно объяснить расходами на оборону.

В целом данные по ВВП можно назвать положительными. Экономический рост в США остается выше потенциального уровня в 2%. По итогам всего 2018 года ВВП прибавил 2,9%. В первом квартале не исключено его сезонное замедление до 2,0-2,1%, а уже во втором может последовать ускорение благодаря позитивным настроениям в бизнесе и среди потребителей.


/ СИА /
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