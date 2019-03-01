Российский рынок активно снижается

В первой половине торгов российский рынок активно снижался, реагируя на нисходящую динамику мировых фондовых индикаторов и нефтяных цен. В результате наши индексы в середине сессии обновили недельные минимумы, теряя 0,8-0,9%.

Глобальные рисковые активы продолжили находиться под негативным влиянием ухудшения геополитической обстановки. К фактору обострения индо-пакистанского конфликта в четверг добавилось безрезультатное завершение переговоров лидеров США и КНДР. И хотя стороны не смогли прийти к определенным соглашениям, они выразили готовность продолжить диалог о денуклеаризации.

Кроме того, выступая вчера на слушаниях в комитете Конгресса США, представитель Штатов на торговых переговорах заявил, что для заключения внешнеторгового соглашения между двумя странами Китай должен пойти на серьезные структурные изменения, а иначе заключение этой сделки будет затруднительным. Кроме того, чиновник отметил, что торговые переговоры между США и ЕС зашли на данный момент в тупик. Все это нивелировало царившую на прошлой неделе эйфорию по поводу вероятного прекращения внешнеторгового противостояния.

Однако во второй половине российской сессии ситуация на мировых рынках начала улучшаться. И хотя данная динамика не отличалась особой активностью, наши индексы перешли к быстрому росту, отыграв в конце торгов почти все дневные потери.

Несмотря на сохраняющуюся неопределенность, связанную с новыми антироссийскими санкциями, а также нестабильную ситуацию на мировых площадках, отечественный рынок демонстрирует ощутимую устойчивость к негативным драйверам. Провалы наших индексов довольно быстро выкупаются, что свидетельствует о стабильном спросе на российские акции.

Валютный рынок

Рубль в четверг открылся вблизи недельного минимума по отношению к валютной корзине, установленного вчера вечером, однако затем несколько сократил потери. Тем не менее, динамика внешних рынков и санкционные угрозы продолжили оказывать давление на российскую валюту.

Во второй половине основной сессии рубль возобновил сдержанное снижение, несмотря на восстановление нефтяных цен. Негативное влияние на рубль оказало усиление нисходящей тенденции на большинстве развивающихся валютных рынков, вызванное возобновлением активного роста доллара.

Внешний валютный рынок

В первой половине российских торгов индекс доллара (DXY) поступательно снижался, обновляя трехнедельные минимумы. Однако затем американская валюта резко ушла вверх, отыграв почти все дневные потери. В 18:00 МСК DXY торговался в небольшом минусе немного выше уровня 96 п.

Мощный восходящий импульс доллара был вызван данными по ВВП США за IV квартал прошлого года. Рост показателя превысил ожидания, как и инфляционная компонента ВВП. Подобное сочетание в некоторой степени ставит под сомнение последние заявления американского регулятора о необходимости замедления ужесточения монетарной политики.

На этом фоне пара EUR/USD, переписавшая в середине нашей сессии трехнедельную вершину, перешла к активному снижению, растеряв все дневные достижения. В данный момент она торгуется с нулевыми изменениями вблизи отметки 1,137.

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер»