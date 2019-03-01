Валютная пара EUR/USD: ожидается пробой трендовой линии

В четверг, 28 февраля, пара евро/доллар закрылась в плюсе на один пункт. На американской сессии покупатели растеряли всю прибыль. С достигнутого максимума 1,1420 евро подешевел до 1,1360. Покупателям не хватило 10 пунктов до дневной трендовой линии.

Резкое падение пары последовало в ответ на данные по ВВП США, которые превзошли ожидания рынка. Предварительные данные по ВВП за четвертый квартал показали рост на 2,6%, в то время как по прогнозу ожидалось увеличение на 2,2%.

Благоприятные данные по ВВП США за четвертый квартал помогли продавцам перехватить инициативу. Дневная «свеча» закрылась «доджем» с длинной верхней тенью. Это «медвежий» сигнал, поэтому сегодня стоит ожидать активности со стороны продавцов.

Цена находится у трендовой линии. Сегодня я ожидаю пробой трендовой линии через откат. Целевая зона – 1,1340. Учитывая, что сегодня плотный новостной блок, то неизвестно, цена до него доберется сегодня или на торгах в Азии в понедельник. Если падение будет резким, то в понедельник буду ожидать V-образную модель – падение до 1,1320 и отскок вверх.

В 10:30 мск Швейцария сообщит об изменении объема розничных продаж за январь, в 11:30 – индекс PMI для производственной сферы за февраль от SVME.

В 11:50 мск Франция опубликует индекс PMI для производственной сферы за февраль.

В 11:55 мск в Германии выйдут данные об изменении уровня безработицы и числа безработных за февраль, а также по индексу PMI для производственной сферы за февраль.

В 12:00 мск в еврозоне выйдет индекс деловой активности в производственном секторе за февраль.

В 12:30 мск Великобритания представит индекс PMI для производственной сферы за февраль, а также сообщит об изменении объема чистых займов частным лицам, объёма агрегата M4 денежной массы и числа одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за январь.

В 13:00 мск еврозона опубликует данные по инфляции и уровню безработицы за январь.

В 16:30 мск Канада опубликует отчет об изменении объема ВВП за декабрь, США – основной индекс расходов на личное потребление за декабрь и сообщат об изменении доходов/расходов населения за декабрь.

В 17:45 США опубликуют индекс PMI для производственной сферы за февраль, а в 18:00 – производственный индекс ISM за февраль и индекс настроения потребителей от университета Мичигана за февраль.

В 21:00 мск Baker Hughes сообщит данные по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Владислав Антонов, аналитик информационно-аналитического центра Альпари