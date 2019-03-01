Азиатские площадки и рост нефтяных котировок вселяют оптимизм перед открытием российского рынка

В четверг основные мировые фондовые индексы закрылись разнонаправлено. Российские индексы при этом снизились. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,22%, долларовый индекс РТС упал чуть сильнее, на 0,23%. Среди лидеров снижения – «Сафмар» (-3,82%) и «Татнефть» (-2,37%). Американский Dow 30 снизился при этом на 0,27%. Утром пятницы индексы стран АТР дружно росли на 0,1-1,1%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром около 2,796 п., на 0,4% выше уровней закрытия предыдущего торгового дня.

Уверенный рост азиатских рынков с одновременным утренним ростом нефтяных котировок задают весьма благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2460-2510 пунктов, по индексу РТС — 1175-1200 пунктов. Сегодня финансовую отчетность по МСФО за прошлый год опубликуют «ТМК» и Mail.Ru.

Вслед за рынком акций накануне снизился и рубль. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подорожал до 65,90 руб. (+11,5 коп.), а европейская валюта выросла до 75,00 руб. (+23 коп.). Утренний рост нефтяных котировок с высокой вероятностью обеспечит укрепление рубля в начале торговой сессии. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 65,2-66,6 руб., для европейской валюты — 74,3-75,8 руб.

Утром пятницы нефть торговалась с небольшим повышением к уровням вчерашнего вечера, вблизи $66,6 за бочку. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $65,9-67,3 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $64,4-$67,8. Вечером выйдет отчет нефтесервисной компании Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. Напомним, что неделей ранее их число снизилось на четыре единицы, до 853 штук.

Вадим Иосуб, старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари