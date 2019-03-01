Прогноз по тенге на март

По итогам февраля казахстанский тенге подорожал к доллару на 2,3%, к евро – на 2,9%. Нефть марки Brent за февраль подорожала почти на 6%, и это оказало существенное положительное влияние на курс тенге. Состоявшиеся недавно отставка правительства и назначение Ерболата Досаева новым главой Национального банка Казахстана увеличили волатильность курса тенге, но в целом рынок воспринял эти события позитивно. А в марте можно ожидать целый ряд важных событий, способных повлиять положительно или отрицательно на курс тенге.

Так, в марте пройдут заседания центробанков по вопросам процентных ставок и монетарной политики. 4 марта состоится заседание Национального банка Казахстана. Мы ожидаем, что с высокой вероятностью базовая процентная ставка Нацбанка останется неизменной, на уровне 9,25%. Вряд ли новый руководитель Национального банка начнет свою карьеру с политически непопулярного решения, особенно после недвусмысленных намеков в сенате, что базовую ставку надо снижать. Влияние на тенге, скорее всего, окажут сопроводительные комментарии Нацбанка: чем более оптимистичными они будут, тем больше будет у тенге шанс на дальнейший рост.

7 марта заседает Европейский центральный банк, что важно для пары евро/тенге, однако с высокой вероятностью ЕЦБ оставит процентную ставку на нулевом уровне, как обычно. При оптимистичных комментариях ЕЦБ относительно будущего европейской экономики, евро может укрепиться по отношению к тенге, но маловероятно, если на фоне слабой статистики комментарии будут оптимистичными.

События на нефтяном рынке будут иметь также большое значение для курса казахстанского тенге. 18 марта в Баку пройдет «министерская» встреча стран-участниц соглашения «ОПЕК+», новости с этой встречи, решения, связанные с регулированием рынка нефти, могут оказать влияние на цену нефти. Мы прогнозировали в 2019 году среднегодовую цену барреля нефти Brent на уровне в $65, так что нынешние цены на нефть даже после обвала, произошедшего 25 февраля, остаются немного выше этого уровня. Скорее всего, в марте цена на нефть также будет колебаться вокруг этой отметки.

20 марта состоится заседание комитета по открытым рынкам ФРС США, где будет решаться вопрос о процентной ставке. Повысит ли ФРС ставку на мартовском заседании, пока вопрос остается открытым. Мы полагаем, что в марте новые повышения процентных ставок как в США, так и в Казахстане, маловероятно. Впрочем, если произойдет новый обвал цен на нефть, и черное золото опять подешевеет ниже $60 за баррель, то повышение базовой ставки Национальным банком Казахстана станет возможным, но уже в апреле. Мы ожидаем, что тенге в марте будет на уровнях в 375-380 тенге за доллар и 424-430 тенге за евро.

Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари