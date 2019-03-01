Вес Китая в индексах MSCI продолжит расти

Индексный провайдер MSCI объявил об увеличении веса китайских акций класса А в составе индексов MSCI за счет повышения коэффициента участия с 5% до 20% в три шага Первый этап повышения начнется в мае. После завершения всех трех этапов в ноябре удельный вес китайских А-акций в индексе MSCI Emerging Markets составит 3,3% по сравнению с текущими 0,72%. Акции, торгующиеся на площадке ChiNext, будут включены в индекс впервые.

«Решение увеличить вес Китая стало результатом продолжительных консультаций и не преподнесло сюрприза, – отмечают аналитики BCS Global Markets. – По нашим оценкам, в течение 2019 г. российские бумаги в составе индексов потеряют не менее $0,5 млрд, поскольку вес России снизится с 3.8% до 3.6%, что окажет негативное влияние на котировки во время пересмотров».

«По нашим оценкам, общий вес китайских акций класса А в ноябре достигнет 3,2% против 0,7% в настоящий момент, – комментируют аналитики ВТБ Капитал. – Из-за увеличения веса китайских акций класса А отток пассивных инвестиций с других развивающихся рынков может достигнуть $10 млрд, и вдвое больше – если учитывать эффект от включения Саудовской Аравии и Аргентины. Отток средств из России в результате вышеописанных событий может составить 0,7 млрд руб. У этого решения есть два важных отличия по сравнению с предлагавшимся изначально MSCI вариантом: более ранее включение в индексы акций компаний средней капитализации (в 2019 г. вместо предполагаемого MSCI изначально мая 2020 г.) и разделение на три этапа повышения весов компаний с высокой капитализацией (изначально MSCI предлагал два этапа). Мы полагаем, что в мае вес акций класса A достигнет 1,4%, в августе – 2,0%, в ноябре – 3,2%. Соответственно, отток пассивных инвестиций с других развивающихся рынков, по нашим оценкам, в мае и августе составит $2,6 млрд и $4,4 млрд – в ноябре. Напомним, ранее MSCI включил Саудовскую Аравию и Аргентину в индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets. Акции компаний Саудовской Аравии будут добавлены двумя равными траншами в мае и августе, а Аргентины – одним траншем в мае. Связанное с этим давление на другие развивающиеся рынки совпадет по времени с эффектом от включения в индексы китайских акций класса A. По нашим оценкам, майское включение Саудовской Аравии и Аргентины приведет к оттоку с других развивающихся рынков $4,5 млрд и $1,1 млрд соответственно, а удвоение веса Саудовской Аравии вызовет отток еще $4,4 млрд в августе».