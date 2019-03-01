Комментарии

Совет директоров Распадской в марте должен обсудить дивидендную политику

1 марта 2019

Совет директоров Распадская на заседании в марте должен обсудить вопрос дивидендной политики угольной компании, заявил президент Evraz Александр Фролов в ходе телефонной конференции для аналитиков.

«По нашим планам, в середине марта, когда совет директоров компании будет обсуждать годовые результаты за 2019 г., они должны будут обсудить вопрос дивидендной политики, в идеале – дать некоторый guidance и план по этому вопросу. Я не могу больше комментировать прямо сейчас. Давайте позволим совету директоров делать свою работу», – сказал А.Фролов.

«Утверждение дивидендной политики и выплаты дивидендов со стороны Распадской могут позитивно повлиять на котировки акций компании, – считают аналитики Промсвязьбанка. – Ожидается, что по итогам 2018 г. чистая прибыль компании составит около $430 млн, это 25% от капитализации Распадской. Если компания выплатит акционерам половину от прибыли, то дивидендная доходность будет неплохой».


/ СИА /
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