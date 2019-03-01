Дивидендные истории и отсечки становятся основной темой в ближайшее время

Индекс МосБиржи проведет день в диапазоне 2470-2500 пунктов

На торгах утром в пятницу российские фишки демонстрируют разнонаправленную динамику. Основные фондовые индексы в символическом плюсе. Из корпоративных событий следует выделить «Сбербанк», который отчитался о росте профита по МСФО за 2018 на 11,1%, до 831,7 млрд руб. Новостной фон позитивен – рост цен на нефть и азиатских площадок. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в диапазоне 2470-2500 пунктов. Ожидаемый коридор по паре доллар/рубль составляет 65,7-66,0, евро/рубль – 74,7-75,0.

Центробанк Венесуэлы открыл обменники для граждан страны. С 2003 года граждане Венесуэлы не имели легальной возможности купить иностранную валюту, наказание за валютные операции было отменено лишь в прошлом году. Это очень правильный и смелый шаг в очень непростых экономических условиях. В 2018 году уровень инфляции достиг 1700000% в год. В августе 2018 года Каракас провел деноминацию в соотношении 1:100000. Также Каракас рассчитывает компенсировать гиперинфляцию за счет внедрения национальной криптовалюты, привязанной к стоимости нефти — Petro. Экономические свободы не менее важны, чем политические, в том числе свобода валютнообменных операций. Не стоит забывать, что доллар США в странах с нестабильной экономикой и денежной системой является наверно единственным надежным способом защиты сбережений, как в свое время золото, только американский доллар еще более ликвиден.

Банк России может перейти к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) уже в 2019 году в случае достижения целевой инфляции, заявил заместитель директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Липин. Таргет ЦБ по инфляции составляет 4%, и, по мнению регулятора, он может быть достигнут в конце 2019 или начале 2020 года. Таргет ЦБ по ключевой ставке составляет 6-7%. В январе годовая инфляция составляла 5%. Мы полагаем, что данные по инфляции окажутся комфортными и, соответственно, смягчение денежной политики может начаться даже раньше, чем ждет ЦБ, который всегда консервативен.

Конечно, наш взгляд окажется справедливым, только если Россия избежит внешний шоков – резкого ужесточения санкций, обвала цен на нефть или глобального кризиса сопоставимого с 2008 годом, вызванного обвалом S&P. Победить инфляцию можно достаточно быстро, перейдя к политике сильного рубля. Для этого нужно просто отказаться от интервенций Минфина в пользу доллара. Международные резервы России превышают валовый внешний долг. Копить деньги нет необходимости.

Сегодня 1 марта, первый день весны, цыплят по осени считают, а дивиденды по весне. Дивидендные истории и отсечки становятся основной темой. В ближайшее время дивидендные бумаги будут однозначно лучше рынка. Это однозначно стоит учитывать при формировании своих инвестиционных стратегий.

Александр Разуваев, директор информационно-аналитического центра Альпари