Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 марта: 2 807,8301 руб/1 г золота и 33,6000/1 г серебра ЦБ РФ с 1 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 807,8301 руб.

1 грамм серебра - 33,6000 руб.

1 грамм платины - 1 851,4800 руб.

1 грамм палладия - 3 272,9199 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,5400 р. (0,13%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1300 р. (0,39%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 24,8700 р. (1,36%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 14,5600 р. (0,44%) .

dims

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/ СИА /

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