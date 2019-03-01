Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 марта: 2 807,8301 руб/1 г золота и 33,6000/1 г серебра
1 марта 2019
ЦБ РФ с 1 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 807,8301 руб.
- 1 грамм серебра - 33,6000 руб.
- 1 грамм платины - 1 851,4800 руб.
- 1 грамм палладия - 3 272,9199 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,5400 р. (0,13%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1300 р. (0,39%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
24,8700 р. (1,36%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
14,5600 р. (0,44%).
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