Шансы S&P500 на пробой отметки 2800 растут

В четверг, 28 февраля, американские фондовые площадки закрылись в красной зоне. Основные индексы снизились примерно на 0,3%. Аутсайдерами стали сырьевой (-1,27%), энергетический (-0,97%), потребительский сектор (-0,56%).



Экономический рост в США продолжает замедляться. ВВП за четвертый квартал прибавил 2,6% в годовом исчислении, что, впрочем, соответствует ожиданиям аналитиков. Совпадение фактического результата с прогнозным способно убедить инвесторов в том, что резкого замедления экономического развития не последует. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю увеличилось на 4,1%, до 225 тыс., что также соответствует прогнозу.



Акции Keurig Dr Pepper упали в цене на 6,7% после публикации финансовых результатов за четвертый квартал. Выручка компании за отчетный период выросла с $1,17 млрд до $2,81 млрд, что в основном отражает влияние слияния Keurig Green Mountain и Dr Pepper Snapple Group, однако результат недотянул до общерыночных ожиданий. При этом прибыль компании упала на 56%, до $266 млн.



Мировые фондовые площадки по-прежнему ждут заключения соглашения об условиях внешней торговли между США и КНР в ближайшие недели. Однако оптимизм биржевых игроков сдерживает заявление Дональда Трампа, что США продолжат угрожать повышением ввозных тарифов на китайские товары в течение многих лет даже в случае заключения торгового соглашения.



Фондовые рынки АТР открылись ростом на фоне позитивной макростатистики и заявления MSCI, что к ноябрю вес китайских акций в индексе развивающихся рынков будет увеличен в четыре раза, что поспособствует усилению притока инвестиций в Китай. Европейские индексы также стартовали в зеленой зоне.



Сегодня аппетит к риску присутствует, несмотря на фактор пятницы. Доходность по десятилетним казначейским облигациям США поднялась выше 2,72%. Цена на золото снижается на 0,5%, до $1306 за тройскую унцию. «Индекс страха» опустился до 14,5 п. Перед началом торгов фьючерс на S&P500 растет на 0,44%, до 2796 пунктов. По нашим прогнозам, индекс в очередной раз протестирует сильный уровень сопротивления 2800 пунктов, однако для закрепления выше ему необходимы сильные триггеры. Диапазон для S&P500 на предстоящие торги: 2780–2810 пунктов.



Нефть начала март в зеленой зоне, прибавив почти 1%, и торгуется вблизи $67 за баррель на фоне данных о сокращении добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Диапазон $64–68 для цен на углеводородное сырье сохранится в среднесрочной перспективе.



Сегодня стоит обратить внимание на отчет Baker Hughes о числе активных буровых установок в США, на данный момент оно равно 853. В случае снижения данного показателя можно ожидать дополнительный кратковременный позитивный импульс на нефтяном рынке.



Из макроэкономической статистики интерес вызывают данные индекса производственной активности от института управления поставками ISM. Ожидается его снижение на 2%, до 55,5 пункта. Сохранение индекса выше 50 позитивно оценивается рынком, так как указывает на экономический рост. Также сегодня выйдут данные по потреблению в США и доходам физлиц.



До открытия торговой сессии отчитается Pattern Energy, по которой ожидается рост выручки на 16%. Дальнейшая динамика акций компании будет зависеть от объема электроэнергии из традиционных и возобновляемых источников, которое она готова предоставлять местным коммунальным предприятиям в кредит.

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»