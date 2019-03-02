Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 марта: 2 771,8301 руб/1 г золота и 33,4600/1 г серебра ЦБ РФ с 2 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 771,8301 руб.

1 грамм серебра - 33,4600 руб.

1 грамм платины - 1 823,9800 руб.

1 грамм палладия - 3 243,8000 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 36,0001 р. (1,28%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1400 р. (0,42%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 27,5000 р. (1,49%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 29,1199 р. (0,89%) .

dims

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/ СИА /

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