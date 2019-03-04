Диапазон по индексу Мосбиржи на понедельник: 2470-2500 п.

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В пятницу 1 марта российский рынок закрылся нейтрально. На следующей неделе ожидаю боковую динамику основных индексов. В понедельник ожидаю диапазон по индексу Мосбиржи: 2470-2500 п., по бенчмарку РТС: 1170-1200 п.



Внешний фон позитивный. Азиатские индексы закрылись с прибавкой 0,6-1,8%. Индекс Shanghai вырос на 1,8% на фоне заявления MSCI об увеличении веса китайских акций в индексе развивающихся рынков в четыре раза к ноябрю, что, скорее всего, поспособствует притоку инвестиций в Китай. Европейские индексы прибавили 0,5-1,5%. Американские индексы открылись в зеленой зоне.



Нефть торгуется в диапазоне $66-$67 за баррель на фоне сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК. Полагаю, коридор по нефти $65-$68 сохранится в среднесрочной перспективе в отсутствие сильных драйверов роста и негативных новостей.



Курс доллара стремится к отметке 66,5 руб./$. Поддержку рублю оказывает стабильное закрепление нефтяных котировок выше $65 за баррель, а также отсутствие продолжения санкционной риторики. Ожидаю консолидацию курса доллара в интервале 65-66 руб./$ на следующей неделе.



Акции Mail.ru выросли на 5% после выхода отчета о финансовых результатах. Выручка Mail.ru Group в 2018 г. выросла на 32,5% до 75,3 млрд руб., компания опередила собственный прогноз. Основной источник дохода - реклама, рост выручки от которой составил 38,6%. Компания активно развивается, однако в 2018 году интерес к российским IT-компаниям ослаб. За год акции Mail.ru снизились на 40%.