Неделя на российском рынке акций завершилась без эмоций

Пятница для российского фондового рынка ничем принципиально не отличается от последних двух торговых дней – те же шатания в диапазоне, то же отсутствие торговых идей, те же попытки скорректироваться с оглядкой на «а вдруг рано». Индекс МосБиржи в результате остается около 2480 пунктов, среднесрочный торговый диапазон - известный нам «боковик» 2450-2500 пунктов. Индекс РТС чуть сполз под 1190 пунктов, но и здесь актуальным сохраняется коридор 1180-1190 пунктов.

Внешний фон, тем временем, остается непростым для России. Есть санкционные риски, как бы ни хотелось их не замечать. Есть слабость нефтяных «быков», которые не смогли пробить отметку $67 за баррель Brent и отступают.

На рубль параллельно с этим давит снижение валют развивающихся экономик и инфляция в РФ. Доллар США к вечеру пятницы балансирует возле 65,85 руб., краткосрочный коридор движения здесь составляет 65,70-66,10 руб. Все без важных изменений. Евро стабилен около 75,00 руб., небольшие отклонения в обе стороны тут не имеют значения. Рубль фактически на этой неделе и не двигался особенно. У валюты как будто сформировался иммунитет и к хорошим, и к плохим новостям, и одним только присутствуем Центробанка РФ на рынке это объяснить невозможно.

Может быть, инвесторы экономят силы перед очередным выпадом США в адрес России. В том случае, если антикремлевский законопроект DASKA получит четко обозначенные сроки, рубль не устоит и снизится.

Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари