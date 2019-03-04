2019 год будет сложным для Keurig Dr Pepper

Компания Keurig Dr Pepper, один из лидеров на рынке безалкогольных напитков, отчиталась за четвертый квартал хуже ожиданий.
Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:
Keurig Dr Pepper — третья по величине компания по производству безалкогольных напитков в США. После публикации ее отчетности за четвертый квартал акции упали на 6,7%. Выручка Keurig Dr Pepper выросла на 140%, до $2,81 млрд, благодаря успешному слиянию Keurig Green Mountain и Dr Pepper Snapple Group Inc, а также маркетинговой футбольной кампании Dr Pepper в колледже Standstill, однако этот результат недотянул до общерыночных ожиданий. К тому же сопоставимые объединенные доходы компании повысились лишь на 0,5%.
Прибыль Keurig Dr Pepper снизилась на 57%, до $266 млн. Скорректированная чистая прибыль на акцию составила $0,30, что соответствует прогнозу. Индустрия безалкогольных напитков трансформируется из-за снижения спроса и смены потребительских предпочтений на более здоровые продукты и напитки.
На мой взгляд, текущий год будет сложным для Keurig Dr Pepper, так как она нуждается в средствах на разработку новых продуктов из-за высокой конкуренции с Coca-Cola и PepsiCo, а долговая нагрузка компании после сделки по слиянию с Keurig уже довольно высока. Коэффициент финансового левериджа составляет 73%, что говорит о необходимости уменьшении долговой нагрузки. Возможно, в рамках долгосрочного стратегического партнерства с Danone Waters of America компания сможет нарастить долю продаж высококачественной родниковой воды Evian без больших затрат на маркетинг, а партнерство с Peet's и Forto позволит усилить позицию на рынке кофе.
Говоря о конкурентах Keurig Dr Pepper, нужно напомнить, что PepsiCo планирует потратить $800 млн на реструктуризацию, включающую увеличение затрат на маркетинг и расширение линейки продукции. Coca-Cola планирует добавить в линейку напитки с новыми вкусами Coke Orange Vanilla Coke и Orange Vanilla Coke Zero Sugar.
В связи с высоким долгом в размере $16,5 млрд на повышение дивидендов в текущем году я бы не рассчитывал. Дивидендная доходность акции сохранится на текущем уровне 2,23%. В 2019 году ожидается свободный денежный поток в размере $2 млрд, что позволит Keurig Dr Pepper продолжить сокращение части долга и направить часть средств на развитие новых продуктов. В целом можно сказать, что акции компании выглядят привлекательными и перепроданными в моменте после масштабного падения. Перспективы роста выручки сохраняются, хоть и не оправдали более высоких ожиданий на рынке. В течение этого года ожидаю органического роста выручки на 1,5–2,5%.
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2019 год будет сложным для Keurig Dr Pepper4 марта 2019
Компания Keurig Dr Pepper, один из лидеров на рынке безалкогольных напитков, отчиталась за четвертый квартал хуже ожиданий.