Пятница для валютного рынка стала днем экономии энергии

Первая мартовская сессия для российской валюты проходит скучно. Доллар торгуется по 65,87 руб. и чуть отступает. Евро тоже сползает вниз символически, на 0,03%, и находится возле 74,98 руб. Центробанк РФ установил на выходные и понедельник, 4 марта, составляют 65,81 руб./USD (-7 копеек) и 74,80 руб./EUR (-16 копеек).

Как считает глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, инфляция начнет сокращаться уже со второго квартала, но перед этим она достигнет уровня 5,5-6,0%. Регулятор далее намерен удерживать инфляцию в целевом диапазоне, тем более что население адаптировалось к нормальным инфляционным показателям и беспокоится относительно повышения индекса потребительских цен.

Это значит, вероятно, что в марте вопреки ожиданиям инфляция продолжит рост и вместо прироста на 0,2-0,4% по прогнозам увеличится значительно заметнее. Для рубля это фактор давления.

Сырьевой рынок в пятницу спустился в небольшой минус. Баррель Brent снижается на 0,1% и торгуется по $66,24. Легкая нефть дешевеет чуть больше, но и здесь нет выраженной динамики. Похоже, что к концу недели у рынка просто иссякли силы.

Доллар США закроет сессию пятницы в пределах 65,80-65,95 руб., евро уйдет на выходные в диапазоне 74,85-75,10 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари