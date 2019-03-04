Неоднозначный внешний фон

В пятницу торги на российском фондовом рынке закончились снижение основных индексов на противоречивом внешнем фоне. С одной стороны, наши акции поддерживала динамика западных фондовых площадок. Так, к вечеру в Европе основные индексы прибавляли в пределах 0,8%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,3% и 0,5%. С другой, продажам способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent ушел ниже 65,5 доллара за баррель. На таком фоне к закрытию индекс МосБиржи потерял 0,3%, отступив до 2478 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Распадской и Полиметала, упавшие на 4,4% и 2,8% соответственно. Лучше рынка закрылись Магнит и ОГК-2, рост которых составил 3,3% и 1,9%. Неделю Российский рынок начинал под сопротивлением, расположенным на уровне 2500 пунктов. И в первой ее половине «быки» дважды предприняли попытку пробоя этого уровня, однако сил на закрепление выше не хватило. Более того, ухудшение новостного фона привело к тому, что рынок откатился ниже уровней закрытия предыдущей недели. Фактически же можно констатировать, что индекс МосБиржи закрепился в диапазоне 2450 – 2500 пунктов, проведя в нем последние двенадцать сессии. С технической точки зрения, пробой одной из границ консолидации может дать направление дальнейшему среднесрочному движению рынка. При этом, на наш взгляд, при отсутствии негативных сюрпризов, рынок достаточно быстро может закрепиться выше отметки 2500 пунктов.





На валютной секции Московской биржи российский рубль умеренно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро потеряли чуть более 0,1%, отступив до 65,8 и 74,9 рубля. В паре доллар/рубль, после попыток выхода сначала выше 66, а затем ниже 65,5 рубля, вновь наблюдается консолидация в диапазоне 65,5 – 66 рублей. При этом российская валюта потеряла поддержку со стороны налогового периода, однако это не стало причиной ослабления, и ухода доллара выше 66 рублей. Пока существенных причин для направленного движения в американской валюте не видно, в результате данный диапазон может сохранить свою актуальность в начале следующей недели.

Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка

