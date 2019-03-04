Комментарии

В 1-м квартале рост ВВП ожидается в пределах 1,5%

4 марта 2019

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была разнонаправленной. Неделя характеризовалась боковой динамикой. Лидерами роста в пятницу стали акции Магнита (+3,28%). На новостях о возможной докапитализации обвалились акции Распадской (-4,37%). Пара USD/RUB, по-прежнему, торговалась в диапазоне 65,50-66. 

Газпром (+1,43%) сократил объем экспорта. По сравнению с прошлым годом, за 2 месяца поставлено на 5,8% газа меньше, или 32 млрд куб. м. Это связано с более теплой погодой в Западной Европе. Новость негативна, поскольку именно погода зимой может принести компании дополнительный заработок. Тем не менее, о критическом сокращении речь не идет. Компания поставит на экспорт 190-200 млрд., а средняя цена на газ, несмотря на снижение спроса, будет выше, 230-250 за куб. м. 

 

Банк России уточнил экономический прогноз. Регулятор ожидает рост ВВП в пределах 1,5% в 1 квартале. Рост промпроизводства сдерживается всплеском инфляции и низкой инвестиционной активностью. Также наметился спад потребительской активности, но это происходит вследствие эффекта высокой базы. Я полагаю, что монетарная политика регулятора останется без изменений в 1 полугодии, поскольку инфляционные ожидания в этот период останутся высокими, 8-9%, а уровень инфляции 4-5%.

Ожидаю боковую динамику. В фокусе нет важных событий и мало статистики. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 2480-2510 п., по паре USD/RUB: 65,00-65,60.


/ СИА /
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