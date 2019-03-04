Комментарии

Среднесрочно есть потенциал для обновления исторических максимумов по индексу Мосбиржи

4 марта 2019

Надежды на скорое заключение торговой сделки оказывают поддержку основной группе рисковых активов. Газета WSJ отмечает, что переговоры между США и Китаем находятся в завершающей стадии, и в конце марта возможно заключение торгового соглашения (по данным издания, встреча лидеров двух стран должна состояться 27 марта). WSJ сообщает, что Китай «готов снизить пошлины на американскую продукцию в сфере сельского хозяйства, химической и автомобильной промышленности», а американская сторона «рассматривает возможность снятия большинства, если не всех, санкций, наложенных на товары из Китая в 2018 г.».

Обратим внимания, что на этом фоне американский рынок акций вновь приблизился к максимальным за последние месяцы уровням – индекс S&P 500 вновь выше отметки в 2800 пунктов, а зона 2800-2820 пунктов сдерживала все попытки роста индекса с середины октября. Теоретически, уверенность рынка в заключении торговой сделки вполне может способствовать новой волне оптимизма, но все же на текущий момент полной уверенности в подобном исходе, скорее, нет (ход торговых переговоров между странами показывает, как быстро может меняться тон риторики сторон). Долгое время СМИ писали о том, что ключевым вектором противоречий оставался вопрос защиты интеллектуальной собственности и доступа американских компаний на китайский рынок. WSJ сообщает, что Китай готов взять на себя обязательство снять ограничения на иностранное владение в совместных предприятиях по производству автомобилей, но достаточно ли этого для полноценного разрешения конфликта – пока вопрос открытый.

Что касается российского фондового рынка, то здесь какой-либо большой активности в последние дни не наблюдается - индекс Мосбиржи последние две с половиной недели проводит в диапазоне 2450-2500 пунктов, последнюю неделю консолидируясь преимущественно в верхней половине диапазона. На наш взгляд, данный диапазон пока по-прежнему сохраняет актуальность, однако улучшение аппетита к риску на глобальных рынках может способствовать росту индекса к верхней границе и возможному тесту уровней в 2500-2520 пунктов. Среднесрочно по-прежнему видим потенциал для обновления исторических максимумов по индексу Мосбиржи.

Михаил Поддубский, Промсвязьбанк


/ СИА /
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