Успешные переговоры США и Китая вдохновляют на наступление «быков» в рубле

В пятницу, 1 марта, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 3 коп. (+0,05%), до 65,94 руб., курс евро понизился на 12 коп. (-0,17%), до 74,87 руб.

Рубль завершил неделю против американской валюты вблизи уровня 66 руб. В начале американской сессии курс доллара снижался до 65,60 руб. Продавцы не смогли удержать прибыль из-за падения цен на нефть марки Brent на 2,8%, до $64,56 за баррель, и укрепления доллара. Он укрепился на фоне роста доходности американских облигаций, несмотря на низкие значения индексов личных доходов и расходов, деловой активности и доверия потребителей в Мичигане в США. Доходность 10-летних облигаций в США выросла на 0,05 пункта до уровня 2,76%.

Участники рынков позитивно воспринимают заголовки о том, что американские переговорщики готовят итоговый текст торгового соглашения с Китаем к саммиту лидеров двух государств, но не держат долго открытые позиции. Из-за этого и наблюдаются «качели».

США и Китай находятся на финальном этапе переговоров по прекращению торговой войны. Есть информация, что Пекин готов снизить тарифы и другие ограничения на американскую продукцию, а Вашингтон рассматривает возможность отмены большинства тарифов на китайские товары.

В понедельник, 4 марта, торги по основным валютам открылись ростом. Нефть подорожала на 0,8%, до $65,36 за баррель. На спот-рынке курс доллара составляет 65,70 руб., а курс евро – 74,66 руб. Торги на Московской бирже откроются снижением по рублевым парам примерно на обозначенных уровнях. При снижении курса доллара ниже 65,70 руб. цена отправится к уровню 65,51 руб. На сегодня он является основной целью. Учитывая утреннее открытие глобального валютного рынка, а также рост нефтяных котировок со снижением пары евро/доллар, по паре евро/рубль ожидается падение до 74,55 руб.

Владислав Антонов, аналитик информационно-аналитического центра Альпари