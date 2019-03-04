EUR/USD: рынок готов к продолжению снижения

В пятницу, 1 марта, торги по евро завершились снижением. Высокая волатильность наблюдалась на европейской и американской сессиях. После восстановления пары до 1,1409 покупатели растеряли всю прибыль на фоне укрепления доллара США. Росту индекса доллара (DXY) способствовало повышение доходности американских облигаций. Трейдеры и инвесторы проигнорировали низкие значения индексов личных доходов и расходов, деловой активности и доверия потребителей в Мичигане в США. Доходность 10-летних облигаций в США выросла на 1,78%, до уровня 2,76%.

После закрытия торгов в пятницу сформировались две подряд разворотные свечи с длинными верхними тенями. На криптовалютном рынке такие свечи очень легко перекрываются, но на валютном рынке, чтобы их перекрыть, нужны новые фундаментальные факторы.

Участники торгов позитивно восприняли информацию о том, что американские переговорщики готовят итоговый текст торгового соглашения с Китаем к саммиту лидеров двух государств. Стороны готовы частично отменить введенные тарифы на свои товары и заключить новое торговое соглашение.

Торги в Азии открылись ростом по евро, только к открытию торгов в Европе покупатели растеряли все заработанные очки. На момент написания обзора евро стоит 1,1365. В пятницу я писал, что в понедельник буду тоже рассматривать ослабление евро до 67 градуса – до отметки 1,1340. Я понизил цель до 67 градуса от вершины 1,1409 – 1,1329. Две дневные свечи с длинными верхними тенями обнадеживают мой прогноз. Для его реализации продавцам необходимо пробить трендовую линию и поддержку на отметке 1,1350.

Запланированная статистика:

В 12:30 Британия опубликует индекс PMI для строительного сектора за февраль.

В 12:30 еврозона представит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за март, а в 13:00 - индекс цен производителей за январь.

Владислав Антонов, аналитик информационно-аналитического центра Альпари