Комментарии

Рубль крепчает, индексы в небольшом плюсе

4 марта 2019

Основные индексы российского рынка открылись в небольшом плюсе. Рубль на старте торгов понедельника укрепляется на 0,3% по отношению к доллару.

Баррель марки Brent сегодня с открытия торгов прибавляет 0,4% и торгуется по $65,4. Котировки переходят в боковой диапазон с границами $64-67 за баррель. Пятничная статистика от Baker Hughes сообщила о дальнейшем сокращении буровых установок в США.

Валютная пара USD/RUB с расчетами завтра находится на отметке 65,7, теряя 0,3% к уровню закрытия предыдущей торговой сессии. На этом фоне чуть лучше себя чувствуют компании, ориентированные на внутренний рынок: Яндекс, Магнит, МГТС, ЛСР. Индекс государственных облигаций RGBI прибавляет 0,1%.

Сегодня должны отчитаться по МСФО Лукойл и Аэрофлот, финансовые результаты авиаперевозчика должны оказаться под серьезным давлением роста цен на авиатопливо, а Лукойл может ожидать снижение результатов на фоне высокой базы IIIквартала. В воскресенье был опубликован отчет Интер РАО, прибыль Группы по итогам 2018 г. выросла на 31%, с утра бумаги прибавляют 0,6% и торгуются по 3,96 руб. за акцию.

Лучше рынка выглядит Магнит уже вторую сессию подряд, компания сегодня завершает программу обратного выкупа акций в объеме 22,5 млрд руб. Котировки ритейлера значительно опережают бумаги Ленты и X5 с открытия торгов. Продолжаются распродажи бумаг Распадской (-1,0%) после сообщения о готовящейся допэмиссии.

Дмитрий Пучкарев, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер"


/ СИА /
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