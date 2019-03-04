Рынок нефти. ОПЕК сократил добычу в феврале до 4-летнего минимума

Итоги предыдущих торгов

Апрельские фьючерсы на нефть Brent: $65,07 (-1,45%)

Апрельские фьючерсы на нефть WTI: $55,8 (-2,48%)

Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет около $9,25 в пользу Brent.

В деталях

Фьючерсы на Brent в пятницу снизились после неудавшегося восстановления цен выше $67 за баррель. Котировки переходят в боковую консолидацию и могут торговаться на этой неделе в диапазоне $64-67 за баррель.

Дальнейшие перспективы выглядят туманно, но пока риски в большей степени смещены в сторону роста. В пятницу Reuters опубликовал исследование, которое говорит о падении добычи странами ОПЕК до четырехлетнего минимума по итогам февраля. Несмотря на критику со стороны президента США Дональда Трампа, в феврале Саудовская Аравия и другие члены картеля снизили добычу еще на 300 000 баррелей в сутки (б/с).

Добыча в России, со слов министра энергетики РФ Александра Новака, в феврале снизилась на 97 000 баррелей в сутки к базовому уровню в рамках сделки ОПЕК+. По официальным данным Минэнерго, опубликованным в субботу, добыча в РФ сократилась в феврале до 43,303 млн тонн с 48,113 млн тонн. Согласно заявлениям Новака, сделанным ранее, РФ достигнет целевого уровня сокращения добычи 228 000 б/с по итогам первого квартала 2019 г.

Также снижению мирового предложения нефти способствует санкционная история Ирана и Венесуэлы. В мае истекает срок исключений для покупателей иранской нефти, после которого экспорт нефти из страны может существенно снизиться.

Действующее руководство Венесуэлы в пятницу получило новую порцию санкций от США в ответ на блокировку поставок в страну гуманитарной помощи. На этот раз ограничения были введены в отношении 6-ти правительственных чиновников, приближенных к президенту Мадуро. Ранее на прошлой неделе были введены ограничения в отношении 4-х губернаторов, а также США призвали союзников заморозить активы государственно венесуэльской компании PDVSA.

В пятницу были опубликованы данные по буровой активности в США от Baker Hughes. Согласно отчету компании, количество активных нефтяных буровых установок в США за неделю снизилось до 843 уст. (-10), минимального уровня с мая 2018 г. В годовом выражении прирост составляет +43 уст. Чуть более половины всех буровых (466) сосредоточено на ключевом американском сланцевом месторождении Permian.

В это же время в Канаде количество буровых установок снизилось до 140 уст. (-4). Годом ранее в это же время было 211 уст. Снижение буровой активности в Канаде объясняется сокращением добычи в Альберте с целью снизить складские запасы.



Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки Brent торгуются с ростом на 0,4% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии.



Галактионов Игорь, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер"