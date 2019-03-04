Новости о торговых переговорах не впечатлили российский рынок

Ход торгов. Новости о торговых переговорах не впечатлили российский рынокИндексы

Котировки на 12:50 МСК

Индекс МосБиржи: 2472,35 п. (-0,25%)

Индекс РТС: 1184,02 п. (-0,28%)

О главном

Российский рынок продолжает демонстрировать редкую стабильность. Не смогли вывести его из застоя и позитивные настроения на мировых рынках

Позитивные факторы

– Ожидание замедления темпов ужесточения монетарной политики США

– Надежда на торговую сделку между США и КНР

– Решение ОПЕК+ о сокращении объёмов добычи нефти

– Позитивная динамика торгов на мировых площадках

– Нефтяные котировки прибавляют 0,8% и торгуются на уровне $65,7 за баррель

Негативные факторы

– Риски введения жёсткого варианта санкций против РФ

– Опасения замедление роста мировой экономики

– Риски продолжения торговой войны

В деталях

Торги на российском рынке проходят вблизи уровней закрытия сессии в пятницу. Не смогли стимулировать покупательскую активность и позитивные новости о торговых переговорах США и Китая. К 12:50 МСК индекс МосБиржи теряет 0,25%, индекс РТС в минусе на 0,28%. Национальная валюта укрепляется как к доллару, так и к евро.

Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно позитивный. Оптимизм инвесторов был вызван новостями о том, что Китай и США находятся на финальной стадии подготовки торгового соглашения. По данным WSJ, Пекин готов снизить пошлины на американскую продукцию в сфере сельского хозяйства, химической и автомобильной промышленности, а Вашингтон рассматривает отмену большинства ограничений, наложенных на китайские товары в 2018 г. По данным источников издания, окончательный документ будет подписан на встрече лидеров двух стран 27 марта.

На фоне этих сообщений Азия закрыла день с положительным результатом. Японский Nikkei и гонконгский Hang Seng выросли на 1,02% и 0,41% соответственно. Китайский Shanghai Composite поднялся на 1,12%.

Не остался в стороне и Старый Свет: европейские площадки окрашены в зеленый цвет. Индекс 50 крупнейших европейских компаний Euro Stoxx 50 к 12:50 МСК в плюсе на 0,4%. Из предстоящих событий недели выделим заседание ЕЦБ, которое состоится в четверг, 7 марта.

Американские фьючерсы с утра прибавляют в среднем по 0,4%, продолжая позитивную динамику основных индексов в пятницу. Локомотивом подъем американского рынка в первый день весны стали акции нефтегазового сектора и IT-компаний.

Нефтяные котировки к 12:50 МСК поднялись 0,95% и торгуются на уровне $65,7 за баррель марки Brent. Драйверами подъема стали сразу несколько факторов. Так, согласно статистики Reuters, ОПЕК сократил добычу в феврале до 4-летнего минимума; по данным Baker Hughes, количество буровых установок в США снизилось на 10 шт. – до минимума с мая 2018 г.; прекращение торговой войны «обещает» ускорение экономического роста.

Российский рынок нейтрально воспринял позитивные новости. Инвесторы в первой половине дня продолжают занимать выжидательную позицию. Возможно, активность участников торгов увеличится во второй половине дня, когда «проснутся» американские рынки. Ну а пока индекс МосБиржи продолжает курсировать вблизи уровня в 2470-2480 п. Технический расклад остается прежним: общим сигналом на покупку может стать закрытие дневной сессии выше 2505-2510 п., а об ухудшении среднесрочной технической картины можно будет говорить в случае спуска ниже 2455-2455 п.

Корпоративный сектор

В безоговорочных лидерах дня оказался отраслевой индекс транспортного сектора, но его подъем обеспечен лишь одно бумагой. Акции Аэрофлота прибавляют 1,4% в преддверии публикации финансовых результатов за IV квартал и весь 2018 г. по МСФО.

Основные покупки сегодня сосредоточены в бумагах энергетического и телекоммуникационных секторов. Повышенным спросом здесь пользуются акции Юнипро, Энел Россия, ОГК-2, ТГК-14, рост которых превышает 1%. В плюсе на 0,8% бумаги МТС.

Лучше рынка смотрится финансовый сектор. Здесь подрастают акции ВТБ и Мосбиржи. От последней ждем сегодня данных об объеме торгов за февраль 2019 г., а в среду финансовых результатов за IV квартал 2018 г. по МСФО и рекомендаций Набсовета по дивидендам.

Отраслевые индексы потребительского и нефтегазового секторов кастрируют на уровнях пятницы. Тем не менее спросом здесь пользуются акции Новатэка, Башнефти, Яндекса и ЛСР.

В аутсайдерах дня оказались металлурги. Активно продают бумаги Полюса и Полиметалла, снижаются акции Норникеля и Алросы. В то же время уверенно растут акции Русала и Северстали.

Бумаги НЛМК прибавляют 0,3%. Совет директоров компании сегодня рекомендовал выплатить дивиденды за IV квартал в размере 5,8 руб. на акцию.

Анастасия Попова, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер»