Планы Вашингтона и Пекина завершить торговый конфликт воодушевляют инвесторов

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



В пятницу, 1 марта, американские фондовые индексы закрылись ростом: NASDAQ прибавил 0,83%, Dow Jones — 0,43%, S&P500 поднялся на 0,69%, завершив сессию на отметке 2803 пункта и пробив психологически значимый уровень 2800.



В лидерах роста были энергетическая (+1,81%) и потребительская (+0,92%) отрасли, а также сектор здравоохранения (+1,41%).



Индекс деловой активности в производственной отрасли США понизился с 56,6 п. до 54,2 п., что стало минимальным значением с ноября 2016 года. Однако показатель выше 50 п. позитивно оценивается рынком, так как указывает на экономический рост.



Акции Gap выросли на 16% после новости о разделении компании на две структуры и закрытии порядка 200 магазинов. Для усиления эффективности бизнеса Old Navy решено выделить в отдельную компанию, так как продажи этого сегмента в последние годы растут, в то время как продажи Gap снижаются. Годовой оборот Old Navy достиг $7,84 млрд, а Gap и Banana Republic в совокупности генерируют $7,62 млрд.



Мировые фондовые площадки насыщены оптимизмом на фоне публикации The Wall Street Journal и Bloomberg предварительной даты публикации торгового соглашения между США и Китаем. Из нескольких источников этим СМИ стало известно, что подписание соглашения намечено на 27 марта. Как сообщается, в рамках сделки Китай обязуется увеличить закупки американских товаров и обязуется снизить пошлины для сокращения торгового дефицита США. В ответ Вашингтон готов отменить дополнительные пошлины на китайские товары.



Азиатские фондовые индексы завершили сессию понедельника ростом в пределах 0,5–1,2%. Европейские биржи открылись в зеленой зоне.



Аппетит к риску присутствует. Утром доходность по десятилетним казначейским облигациям США растет на 1,5% и составляет 2,76%. Цена на золото пробила вниз психологически значимый уровень $1300 и торгуется по $1293 за тройскую унцию. Утром фьючерс на индекс S&P500 поднялся на 0,27%, до 2812 п. По нашим прогнозам, диапазон по индексу широкого рынка на сегодня — 2780–2830 п.



Нефть торгуется выше $65 за баррель. Ее котировки также поддерживают позитивные ожидания инвесторов относительно завершения торговой войны между США и КНР. Полагаем, что на текущей неделе нефть останется в коридоре $64–68.



До открытия торговой сессии отчетность представит компания Salesforce (NYSE: CRM), по которой ожидается рост выручки на 25%. Компания разрабатывает корпоративные облачные решения, в том числе предлагает клиентам Sales Cloud для хранения данных и отслеживания потенциальных клиентов. Также компания предоставляет платформу для простого управления подписками, контрактами, счетами и платежами. В пятницу утром акции CRM достигли нового 52-недельного максимума на отметке $165,90 за акцию: вероятно, инвесторы, ожидают сильных результатов.