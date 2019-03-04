Риски в паре доллар/рубль по-прежнему смещены в сторону роста

Российская валюта в пятницу продолжила консолидацию в диапазоне 66-65,5. Новый нисходящий импульс в нефти ухудшил настроения рублевых «быков». Кроме того, к концу недели поддержка налогового периода полностью сошла на нет. В тоже время, позитивные новости по торговым переговорам Китая и США должны поддержать валюты EM в целом и рубль в частности, конечно, если не будет эскалации санкционной риторики.

«Черное золото» по-прежнему не может до конца оправиться после слов очередного высказывания в твиттере президента Трампа. Однако даже текущие уровни вполне комфортны для российской валюты. Потоки (оттоки) капитала на российский рынок стабилизировались. Выход инвесторов из фондов, ориентированных исключительно на Россию, компенсировался притоками в фонды EM в целом. На неделе Минфин объявил параметры покупок валюты в марте, мы ждем их увеличения, реакция рубля может быть умеренно негативной, особенно в преддверии длинных выходных.

Просадка пары USDRUB была полностью ликвидирована под вечер на фоне снижения нефти. Пока цена не может пройти локальное сопротивление 66, а значит диапазон 66-65,5 по-прежнему актуален. Однако риски роста доллара сейчас преобладают.

Индекс доллара развернулся вверх, главным образом за счет резкого снижения йены после позитивных новостей с торговых переговоров США и Китая. Кроме того, в пятницу вышла неплохая статистика по деловой активности в Китае от Caixin, поддержав аппетит к риску. На этом фоне юань растет сегодня утром, однако остальные развивающиеся валюты не спешат следовать его примеру. Пятничное выступление Джерома Пауэлла оказалось довольно мягким, подтвердив паузу в ужесточении монетарной политике. Доллар отреагировал спокойно, речь главы ФРС совпала с ожиданиями.

Индекс RGBI ускорил рост, торгуясь в унисон с долговыми рынками EM, позитивно отреагировавшими на близость торговой сделки.



Гайворонский Сергей, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер"