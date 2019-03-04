Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 марта: 2 771,8301 руб/1 г золота и 33,4600/1 г серебра
4 марта 2019
ЦБ РФ с 2 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 771,8301 руб.
- 1 грамм серебра - 33,4600 руб.
- 1 грамм платины - 1 823,9800 руб.
- 1 грамм палладия - 3 243,8000 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
36,0001 р. (1,28%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1400 р. (0,42%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
27,5000 р. (1,49%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
29,1199 р. (0,89%).
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