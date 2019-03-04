Для евро остается актуальным диапазон 74-75.5 руб./€

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



В понедельник 4 марта российский рынок акций вновь консолидируется, демонстрируя незначительные изменения. Рублевый индекс МосБиржи балансирует около 2470-2475 п. Долларовый бенчмарк РТС топчется на месте вокруг 1185 п. Сегодня ожидается закрытие индексов вблизи достигнутых уровней или чуть ниже текущих значений. Видимых причин как для роста, так и для падения отечественных акций не отмечается.



Внешний фон умеренно позитивен, поскольку стала известна дата обнародования торгового соглашения между США и Китаем – 27 марта. Предварительные договоренности сторон предусматривают взаимные уступки в двусторонней торговле. Аппетит к риску на фоне ожиданий торговой сделки заметно улучшился. Рынки АТР и европейские фондовые индексы показывают заметную прибавку. Индекс развивающихся рынков MSCI EM подрос на 0.5%.



Нефть Brent восстановилась после непродолжительного падения в пятницу до $65.8 за баррель. Предпосылок для снижения нефти под отметку $65 за баррель в ближайшей перспективе не наблюдается.



Курс доллара США в понедельник 4 марта пытается стабилизироваться в области 65.5-66 руб./$. Санкционные риски по-прежнему будут препятствовать укреплению рубля в обозримом будущем, тогда как поддержку рублю продолжает оказывать сильная нефть и позитивные настроения на глобальных площадках, связанные с предстоящей сделкой между США и КНР. Для евро остается актуальным диапазон 74-75.5 руб./€.



Сегодня отчетности по МСФО за 2018 год опубликуют Аэрофлот и Лукойл. Компания Интер РАО отчиталась по МСФО за 2018 год, чистая прибыль компании увеличилась на 31% до 71.7 млрд рублей. Компания готова направить на дивидендные выплаты около 25% прибыли по МСФО, что соответствует дивидендной доходности в 4.5% на акцию. Интер РАО – квазигосударственная компания, и она одна из немногих тратит на дивиденды меньше 50% чистой прибыли по МСФО. Впрочем, в дальнейшем практика дивидендных выплат в размере 50% чистой прибыли по МСФО может распространиться и на нее, как на государственную компанию. Акции Интер РАО практически не отреагировали на опубликованные данные отчетности по МСФО за 2018 год.