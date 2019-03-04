Результаты Лукойла в квартальном сопоставлении ожидаемо снизились

Результаты Лукойла в квартальном сопоставлении ожидаемо снизились после пиковой стоимости барреля нефти в III квартале. Тем не менее, сгладить данное снижение помогло ослабление рубля в IV квартале, а также рост высокомаржинальной переработки в РФ. Компания нарастила объемы добычи в IV квартале на 1,2% кв/кв за счет приостановки скважин с высокой себестоимостью добычи, что поддержало рентабельность на фоне падения цен на нефть в рублях, считает Пучкарёв Дмитрий, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер».

«Показатель EBITDA оказался под давлением эффекта отрицательного лага экспортной пошлины, но увеличился на 22,9% г/г на фоне роста цен на углеводороды и увеличению добычи газа в Узбекистане. Свободный денежный поток достиг выдающихся 441,8 млрд руб. за счет снижения оборотного капитала и значительного сокращения капитальных затрат. Способность компании генерировать высокий FCF остается одной из сильных сторон Лукойла.

Сейчас для компании одним из позитивных драйверов может выступить старт с 2019 г. пилотного проекта НДД, что в случае полномасштабного внедрения может привести к увеличению добычи и запуска проектов, которые были невыгодны при НДПИ. Возможно, менеджмент в рамках конференц-звонка более подробно осветит эту тему. Также будем ждать информации о сроках окончания программы buy back, которая на текущий момент выступает одним из мощнейших драйверов в кейсе нефтегазового гиганта».